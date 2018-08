Fabrizio Corona e Nina Moric di nuovo insieme? Ecco le Stories "sospette"

Ritorno di fiamma? Abbracci, carezze e tenerezze: Corona e la Moric affiatati sui social dopo una guerra durata anni tra loro. Riavvolgete il nastro. Fabrizio Corona e Nina Moric ancora insieme. Come prima, più di prima. Sta accadendo, ormai da diverse settimane, che loro (con un passato da marito e moglie ed un matrimonio sempre al centro del gossip) si mostrano agli occhi dei follower di Instagram più uniti che mai. Ritorno di fiamma? Forse. Anche perché l’ultima “Instagram Stories” ha il sapore di qualcosa che va oltre la semplice vicinanza in vacanza per il bene del loro unico figlio Carlos (poco più che adolescente).

«La storia siamo noi. Nessuno si offenda». Cosi Corona commenta la foto con la sua ex (perché così ancora la definisce). I due sono in vacanza a Taviano, vicino Gallipoli (Puglia salentina). Lì, da quello che si nota sui social, Corona ha riunito amici, figlio e alcuni collaboratori per trascorrere serenamente un periodo di vacanza. E la Moric, con la quale fino a poche settimane fa era ai ferri corti, è stata la vera protagonista. Nessuno si aspettava che tra loro - dopo l’allontanamento durato anni - tornasse il sereno. Così è stato: contro ogni tipo di previsione.

Corona, di recente, ha mollato Silvia Provvedi (una delle gemelle del duo “Le Donatella”) e secondo i beninformati alla base ci sarebbe la partecipazione al Gf Vip delle gemelle. La Moric è tornata single, almeno così pare. Dopo la burrascosa lite in diretta al Gf con Luigi Favoloso (che aveva partecipato al reality di Canale5) con il quale è stata fidanzata per circa quattro anni. E adesso? Un nuovo capitolo è iniziato per lei. Non si sa bene se si tratta di un ritorno di fiamma con Corona. Di sicuro il loro riavvicinamento piace molto ai fan.