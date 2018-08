Mara Venier “ricarica le batterie” prima di Domenica in

Lavoro, lavoro e ancora lavoro. Quella in corso è un’estate piena di impegni per Mara Venier, che da settembre torna alla conduzione di Domenica in su Rai1. C’è molta attesa tra il pubblico, che ha continuato a seguirla in questi anni su Canale5 a Tu si que vales (il programma di Maria De Filippi). L’ultima apparizione della Venier su Rai1, oltre all’intervista rilasciata a Fabio Fazio a “Che tempo che fa fa”, risale alla prima maratona serale di Telethon insieme al grande Fabrizio Frizzi. Mara era emozionantissima in quell’occasione perché la Rai - dopo una parentesi a “La vita in diretta” con ascolti alti mai visto prima - le aprì la porta principale: condurre una prima serata, per intenderci, è sempre il sogno di tutti i grandi artisti.

Adesso, la “zia italiana” per antonomasia si sta godendo qualche giorno di relax prima del ritorno in video con tante sorprese riservate al pubblico. Da indiscrezioni pare che andrà qualche giorno a Santo Domingo, dove ha casa insieme a suo marito Nicola Carraro (che sui social ha pubblicato varie foto proprio da lì). Poche vacanze, tanta concentrazione e molto lavoro: nell’ufficio di Mara, a due passi da viale Mazzini, si lavora senza sosta. Intanto sui social spuntano due hashtag: #ZiaMaraisback #ZiaMaratheQueen. Su Instagram migliaia di fan stanno registrando video da ogni parte d’Italia dedicati alla Venier. E cresce l’attesa per il suo ritorno. Che sta facendo tremare Mediaset.