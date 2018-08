Amanda Lear contro tutti. Anche Barbara d’Urso nel mirino

Al settimanale Chi di Alfonso Signorini, Amanda Lear parla senza freni contro tutti. “Detesto quello che la tv italiana mi offre. I programmi della d’Urso non li guardo, i reality mi fanno schifo, Ballando con le stelle l’ho già fatto”. Dopo anni di silenzio e poco gossip la Musa ispiratrice di Dalì torna a farsi sentire. Anzi tuona con parole grosse che fanno storcere il naso a molti conduttori. “Ho smesso di avere l’ansia di esserci a tutti i costi - racconta al settimanale - Faccio poche cose e se le faccio è perché mi strapagano. E poi non sono morta: in Francia faccio tantissimo teatro. Certo non è pagato benissimo, ma a me fa stare bene. Non ho voglia di svendermi. Se mi vogliono, mi devono pagare, altrimenti resto a casa". Amanda Lear è stata sposata a lungo con Alain-Philippe Malagnac d’Argens de Villèle, morto in un incendio nel 2000 nella loro abitazione. Ma negli uomini della sua vita c’è stato anche Salvador Dalí. “A suo modo, mi ha amata tantissimo”, racconta.