Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sono lasciati? Sembrerebbe di si. Usiamo il condizionale, che è sempre meglio in questi casi. Non si tratterebbe di una pausa di riflessione. La rivelazione clamorosa è di Gabriele Parpiglia, amico di Corona, che su Instagram ha risposto ad una delle domande di un fan nelle Storie di Instagram. “Tutto clamorosamente precipitato. Mi spiace, ma forse doveva andare così per il bene di entrambi”, scrive Parpiglia.

L’ex re dei paparazzi (che proprio ieri sui social ha fatto pace con la sua ex moglie Nina Moric) è stato legato alla Provvedi per un anno e mezzo circa. Durante la sua detenzione a San Vittore, la Provvedi non ha mai rilasciato interviste ed è rimasta in religioso silenzio aspettando Corona. Poi i due, non appena l’ex re dei paparazzi è tornato in libertà, hanno avuto un momento di crisi (la Provvedi rilasciò anche un’intervista alla Toffanin). E adesso? Tutto finito. Sarà colpa di quella foto della ex di Corona (Nina Moric), pubblicata recentemente? Non si sa. Sicuramente, però, i rapporti tra Fabrizio e Silvia si sono raffreddati da quando i paparazzi lo hanno “pizzicato” con Belen Rodriguez (con la quale ha avuto una storia) in un albergo a Milano. Nulla di scandalistico: i due stavano parlando come due comuni amici. Cosa c’è davvero dietro questo addio? Lo scopriremo presto.