AMA: operazione Scuole Pulite

In occasione del nuovo anno scolastico, interventi di pulizia in oltre mille plessi scolastici della città. Proietti (AMA): “Interventi pianificati per tempo per accogliere al meglio il rientro a scuola di bambini e ragazzi romani”

11 settembre 2026 a

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Con l’avvicinarsi e l’arrivo della prima campanella di settembre, procede speditamente il Piano operativo “Scuole Pulite”, predisposto in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico. Gli interventi per il decoro interessano i plessi scolastici distribuiti nei 15 Municipi del territorio cittadino. Le attività riguardano tutte le tipologie di istituti – nidi, scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado – e sono state organizzate tenendo conto del calendario di riapertura delle scuole, come sempre a tappe, dando priorità agli asili nido e alle scuole dell’infanzia, che sono state le prime a riaprire i battenti, già da inizio mese.

Il nuovo piano prevede la cura delle scuole a 360° attraverso sopralluoghi mirati utili a determinare le operazioni necessarie. Tra queste, la pulizia, lo spazzamento, il diserbo e il lavaggio di strade e marciapiedi limitrofi e di accesso agli Istituti, nonché l’eventuale sostituzione di cassonetti malfunzionanti. Tecnici aziendali provvedono inoltre al monitoraggio sullo stato degli interventi per assicurare costanti condizioni di decoro. Le operazioni sono pianificate e, se necessario rimodulate, anche sulla base delle indicazioni in tempo reale della centrale operativa digitalizzata UCRONIA che, attraverso un “GeoDigital Twin” (gemello digitale geografico), governa tutte le attività di igiene urbana svolte sul territorio cittadino.

In particolare, AMA ha potenziato lo spazzamento di strade e marciapiedi in prossimità degli accessi scolastici di oltre mille plessi dal centro alle aree più esterne, affidato a squadre dedicate composte da 2-3 operatori, in servizio con il supporto di mezzi a vasca e spazzatrici. Le postazioni di cassonetti posizionate in prossimità degli istituti vengono sottoposte a lavaggio e igienizzazione, mentre sono in corso anche verifiche sulla funzionalità e l’adeguatezza dei contenitori per la raccolta “porta a porta” assegnati alle scuole. Parallelamente, proseguono anche le operazioni di diserbo su marciapiedi e tratti stradali adiacenti ai plessi scolastici, a completamento del lavoro di mantenimento/ripristino del decoro urbano.

Gli interventi proseguiranno anche nei prossimi giorni, con azioni di rifinitura e monitoraggio mirate, in concomitanza con la progressiva riapertura degli istituti su tutto il territorio cittadino.

"Anche quest’anno, gli interventi sono stati pianificati per tempo per accogliere al meglio il progressivo rientro a scuola di bambini e ragazzi romani – commenta il Direttore Direzione Ambiente di AMA S.p.A., Simone Proietti –. Le attività riguardano la cura a 360° delle aree esterne ai plessi scolastici, con operazioni di spazzamento, diserbo e lavaggio, secondo una pianificazione messa a punto anche in coordinamento con la sala operativa UCRONIA, che governa le attività di igiene urbana svolte in città. Tecnici aziendali, inoltre, monitorano le aree interessate per garantire il mantenimento del giusto decoro”.