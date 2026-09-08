Roma, l'Istituto Cinofilo Italiano si afferma come polo di riferimento
Alla guida della struttura il dott. Paolo Cusintino, laureato in Scienze della Formazione Cinotecnica con Master in Etologia Animale. Addestramento, formazione professionale e recupero comportamentale al centro delle attività.
Roma rafforza il proprio ruolo di punto di riferimento anche nel panorama della formazione e della cultura cinofila. Tra le realtà che negli ultimi anni si sono distinte nel settore c'è l'Istituto Cinofilo Italiano, centro specializzato nell'educazione e nell'addestramento dei cani, nella formazione dei futuri professionisti e nel recupero comportamentale.
A guidare il progetto è il dott. Paolo Cusintino, laureato in Scienze della Formazione Cinotecnica e in possesso di un Master in Etologia Animale. Un percorso di studi accompagnato da una costante esperienza sul campo e da un'attività rivolta alla crescita culturale e professionale del settore cinofilo.
L'Istituto Cinofilo Italiano si propone oggi come una realtà di riferimento per famiglie, proprietari di cani e aspiranti professionisti provenienti da Roma e dal resto del Centro Italia. Accanto ai tradizionali percorsi di educazione e addestramento, particolare attenzione viene dedicata alla formazione professionale dei futuri addestratori, attraverso programmi che integrano preparazione teorica, esperienza pratica e conoscenza del comportamento animale.
Tra i principali punti di forza della struttura figura il recupero comportamentale. Cani con problematiche relazionali, difficoltà di gestione o precedenti esperienze traumatiche vengono seguiti attraverso percorsi personalizzati, nei quali assume un ruolo centrale anche il coinvolgimento dei proprietari.
«La cinofilia moderna richiede preparazione, responsabilità e competenze specifiche – sottolinea Cusintino –. Il nostro obiettivo è aiutare le persone a comprendere il proprio cane e formare professionisti realmente preparati».
Con la crescita delle attività formative e specialistiche, l'Istituto Cinofilo Italiano si sta affermando come una delle realtà più qualificate del panorama cinofilo romano e del Centro Italia.