Emergenza sangue: Adnkronos, Avis Roma, CNS con il supporto del Ministero della Salute, insieme per promuovere la cultura del dono

Dagli appelli dei grandi ospedali alle analisi del Centro Nazionale Sangue: l'estate e il caldo riducono la raccolta di sangue, mettendo a rischio interventi e terapie non urgenti. Il 10 settembre una giornata di raccolta in Piazza Mastai.

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Roma, 8 settembre 2026 – «Senza sangue non si opera». È l’allarme rilanciato, al rientro dalle vacanze estive, dalle principali strutture sanitarie della Capitale, dalla Croce Rossa al Policlinico Umberto I e al Policlinico Gemelli, insieme al Centro Nazionale Sangue. Nei mesi di luglio e agosto, infatti, le alte temperature e le partenze per le ferie determinano un calo fisiologico delle donazioni, a fronte di un fabbisogno che non va mai in vacanza.

Per dare una risposta concreta a questa criticità, il Gruppo Adnkronos, con il supporto del Ministero della Salute, ha deciso di scendere in campo al fianco di Avis Roma e del Centro Nazionale Sangue.

Giovedì 10 settembre, dalle ore 8:30 alle 13, un’autoemoteca Avis sarà presente in Piazza Mastai, nel cuore di Trastevere, per consentire a dipendenti e cittadini di rispondere a questa emergenza donando il sangue in totale sicurezza.

Come evidenziato dalla direttrice del Centro Nazionale Sangue, Luciana Teofili, la rete nazionale basata sulla solidarietà e sulla compensazione tra Regioni ha consentito finora di gestire le carenze, ma la vera sfida resta la continuità. In Italia il sistema conta circa 1,66 milioni di donatori e quasi 3 milioni di donazioni l’anno, poggiando interamente sulla volontarietà non remunerata. La donazione non deve essere percepita come un gesto straordinario o un’azione da eroi, ma come un’abitudine quotidiana e parte integrante del senso civico di ogni cittadino.

Alla giornata di raccolta sarà presente il Ministro della Salute Orazio Schillaci. Parteciperanno, inoltre, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e diversi personaggi della cultura, dello spettacolo e dello sport, affiancando i vertici di Adnkronos, Avis Roma e CNS per testimoniare l’importanza della donazione in questo delicato momento dell’anno.

L'invito a partecipare è aperto a tutta la cittadinanza e a chiunque sia idoneo al prelievo. Si ricorda che prima di donare non è necessario il digiuno completo, ed è anzi consigliata una leggera colazione priva di grassi e latticini.