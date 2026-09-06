Stalking, Giorlandino: «La prevenzione deve iniziare dalla scuola»

Dopo il femminicidio di Lorena Isceri, la presidente della Fondazione Artemisia ETS richiama famiglie, istituzioni e comunità a non sottovalutare mai i segnali della persecuzione.

06 settembre 2026 a

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«La morte di Lorena Isceri, sequestrata dall’ex compagno e gettata da un cavalcavia dell’autostrada A1, ci impone di non fermarci all’indignazione. Dobbiamo riconoscere ciò che precede la violenza: controllo, minacce, pedinamenti, ricatti, isolamento e paura», dichiara Mariastella Giorlandino, presidente della Fondazione Artemisia ETS.

«Non si deve mai colpevolizzare una donna perché non ha denunciato. La paura e il timore delle conseguenze possono diventare ostacoli enormi. La responsabilità della comunità è costruire intorno alla vittima una rete credibile, accessibile e capace di intervenire tempestivamente».

La presidente richiama in particolare il ruolo della scuola: «La prevenzione deve cominciare nelle aule, insegnando ai più giovani il rispetto, il consenso e l’accettazione di un rifiuto. L’amore non controlla, non umilia e non perseguita. Come ricordava Nelson Mandela, “l’educazione è l’arma più potente che si possa usare per cambiare il mondo”. Educare alle relazioni sane significa intervenire prima che la violenza diventi cronaca».

La Fondazione Artemisia ETS prosegue il proprio impegno a sostegno delle persone vittime di violenza e stalking, attraverso attività di ascolto e una rete di assistenza qualificata composta da psicologi, avvocati e specialisti.

«Davanti allo stalking non bisogna mai abbassare la guardia. Anche un segnale apparentemente piccolo può essere una richiesta d’aiuto. Ascoltarlo in tempo può salvare una vita», conclude Giorlandino.