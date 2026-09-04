Politica, ironia e conversazioni senza filtri: riparte Oklahoma Podcast

Dopo 15 puntate e oltre 15 milioni di visualizzazioni complessive, il podcast del Cusano Media Group torna il 17 settembre: nuove storie per una seconda stagione ancora più ricca

04 settembre 2026 a

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Incontri senza filtri, ospiti lontanissimi tra loro, temi seri che si alternano a momenti di ironia, provocazioni e conversazioni imprevedibili. È questa l’identità di Oklahoma Podcast, la prima produzione audiovisiva digital first del Cusano Media Group, che torna il 17 settembre con una nuova stagione dopo aver superato, nelle 15 puntate della prima, 15 milioni di visualizzazioni complessive tra puntate integrali e contenuti social.

Uno spazio libero e diretto, dove il confronto non segue copioni rigidi e gli ospiti possono raccontarsi davvero. Alla conduzione Stefano Bandecchi e Gianluca Fabi, protagonisti di conversazioni che spaziano dalla politica all’economia, dal giornalismo ai temi sociali, passando per sport, ambiente, diritti, costume e storie personali.

Senza toni ingessati né interviste costruite, il format punta sulla spontaneità e sulla possibilità per gli ospiti di uscire dai ruoli pubblici a cui sono normalmente associati.

La prima stagione ha raccontato bene questa vocazione al confronto, mettendo intorno allo stesso tavolo mondi, esperienze e punti di vista molto diversi. Dalla politica con Matteo Hallissey, Marco Rizzo, Danilo Toninelli e Laura Tecce, al rapporto tra politica e informazione con Antonio Padellaro e Filippo Roma; dalla giustizia con Luca Palamara e Gianni Alemanno ai temi dell’intelligenza artificiale, dell’ambiente e dei diritti affrontati con Alessandro Cecchi Paone, Mario Tozzi e Imma Battaglia. Spazio anche a sessualità, sport e storie personali, con Franco Trentalance, Cristiano Lucarelli, Mattia Faraoni e Amedeo Iasci. Una varietà che ha permesso a Oklahoma di passare dalla politica al calcio, dal giornalismo all’ambiente, dai diritti alle nuove generazioni, mantenendo sempre al centro la libertà del dialogo.

Sul fronte dei social nei mesi di maggio, giugno e luglio 2026, Oklahoma Podcast ha registrato su Instagram una media mensile di 14,5 milioni di visualizzazioni e 65.000 interazioni. Su YouTube la media mensile è stata di oltre 257 mila visualizzazioni e 1,9 milioni di impression, mentre su TikTok gli estratti hanno raggiunto 320 mila visualizzazioni e 10 mila like.