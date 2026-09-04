Nasce LIASIA, la nuova voce indipendente delle organizzazioni di ingegneria e architettura

L'Associazione nasce per rappresentare le società di ingegneria, architettura e servizi tecnici e contribuire alla costruzione di un sistema delle opere pubbliche fondato su qualità progettuale, innovazione, concorrenza e valorizzazione delle competenze.

04 settembre 2026 a

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Rafforzare la rappresentanza delle organizzazioni di ingegneria, architettura e servizi tecnici, promuovere la centralità della progettazione nei processi di sviluppo del Paese e contribuire all'evoluzione del quadro normativo attraverso un confronto aperto e costruttivo con le istituzioni. Con questa visione nasce LIASIA – Libera e Indipendente Associazione delle Organizzazioni di Ingegneria, Architettura e altri Servizi Tecnici, una nuova realtà associativa nazionale che riunisce società e organizzazioni professionali operanti nei settori della progettazione, dell'ingegneria, dell'architettura, della consulenza specialistica e dei servizi tecnici.

LIASIA nasce con l'obiettivo di offrire una rappresentanza realmente indipendente, autorevole e propositiva, capace di interpretare le esigenze di un comparto strategico per la competitività del Paese e per la qualità delle infrastrutture, dell'ambiente costruito e delle opere pubbliche.

L'Associazione intende promuovere un mercato dei servizi tecnici fondato sulla qualità delle competenze, sulla trasparenza delle procedure, sulla libera concorrenza e sulla valorizzazione del merito, sostenendo al tempo stesso l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione dei processi, la sostenibilità e l'internazionalizzazione delle organizzazioni italiane.

Tra le priorità individuate da LIASIA figurano la piena tutela dell'equo compenso quale garanzia della qualità delle prestazioni professionali, la revisione delle modalità di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, il corretto utilizzo degli accordi quadro, una riflessione sull'appalto integrato e, più in generale, il rafforzamento della centralità del progetto quale elemento imprescindibile per la realizzazione di opere pubbliche efficienti, sicure e durature.

L'Associazione riconosce nel sistema ordinistico un interlocutore istituzionale fondamentale per la valorizzazione delle professioni tecniche, nella piena distinzione dei rispettivi ruoli e competenze, e ritiene essenziale sviluppare un dialogo costante con tutti gli attori del settore.

«L'Italia ha bisogno di restituire piena centralità alla progettazione», dichiara il Presidente di LIASIA, Livio Gambacorta. «Le grandi trasformazioni che il Paese è chiamato ad affrontare – dalla rigenerazione urbana alla transizione ecologica, dalla resilienza delle infrastrutture alla sicurezza del territorio – richiedono competenze progettuali di altissimo livello e organizzazioni in grado di operare con autonomia, responsabilità e visione. L'equo compenso non rappresenta una rivendicazione corporativa, ma uno strumento di tutela dell'interesse pubblico. Quando la progettazione viene svilita sotto il profilo economico, inevitabilmente si impoverisce anche la qualità delle opere, con conseguenze che ricadono sui cittadini e sulle amministrazioni. Allo stesso modo, gli accordi quadro devono essere utilizzati secondo la loro funzione originaria, garantendo efficienza amministrativa senza comprimere la concorrenza né ridurre il valore delle prestazioni professionali. Le procedure devono valorizzare qualità, competenze e specializzazione. Anche sull'appalto integrato occorre un approccio equilibrato. Può rappresentare uno strumento utile in specifiche circostanze, ma non può sostituire la centralità del progetto. La distinzione tra progettazione ed esecuzione costituisce un principio fondamentale per assicurare trasparenza, contenimento del contenzioso, controllo della spesa pubblica e qualità delle opere.»

LIASIA intende avviare un confronto permanente con Parlamento, Governo, amministrazioni pubbliche, stazioni appaltanti, sistema ordinistico, università, mondo della ricerca e imprese, contribuendo alla definizione di politiche capaci di rafforzare il settore dei servizi tecnici e di valorizzare il patrimonio di competenze espresso dalle organizzazioni italiane.

L'Associazione è aperta a tutte le organizzazioni che condividono i principi dell'indipendenza, della qualità, dell'innovazione, della responsabilità professionale e della libera concorrenza, con l'obiettivo di costruire una rappresentanza credibile, moderna e autorevole, al servizio dell'interesse generale e dello sviluppo del Paese.