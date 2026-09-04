Frecciarossa sale a bordo di Luna Rossa

Intesa presentata ieri a Pietrarsa. La 38esima edizione della competizione a Napoli nel 2027. Alta velocità sponsor ufficiale del team velico italiano all'American Cup.

Leonardo Ventura 04 settembre 2026 a

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La velocità corre anche sul mare. Frecciarossa, brand di Trenitalia (gruppo Fs), diventa Official sponsor di Luna Rossa e si prepara ad accompagnare il team italiano verso la 38esima America’s Cup, l’edizione che nel 2027 porterà per la prima volta in Italia la grande vela internazionale. Il palcoscenico sarà Napoli, chiamata a trasformarsi per l’occasione in una delle capitali mondiali dello sport. Non è soltanto un accordo commerciale. È l’incontro tra due eccellenze italiane che hanno fatto della tecnologia, della ricerca della performance e dell’innovazione il proprio tratto distintivo. Da una parte il Frecciarossa, simbolo dell’Alta velocità e della mobilità italiana; dall’altra Luna Rossa, protagonista della storia dell’America’s Cup e impegnata nella preparazione della nuova sfida. Una partnership che punta a portare nel mondo un’immagine dell’Italia capace di competere ai massimi livelli.



L’intesa è stata presentata al Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa, alla presenza dell’amministratore delegato di Luna Rossa Max Sirena, del vicedirettore generale corporate del gruppo Fs Giuseppe Inchingolo e del direttore marketing e revenue management di Trenitalia Mario Alovisi.

Il messaggio è chiaro: velocità e performance appartengono a mondi diversi, ma parlano la stessa lingua. «Siamo felici di avere Frecciarossa al nostro fianco nella sfida alla 38esima America’s Cup», ha spiegato Sirena, sottolineando le affinità tra il team velico e il brand ferroviario. Nel primo caso la precisione e l’attenzione al dettaglio devono tradursi nella capacità di competere ai massimi livelli; nel secondo gli stessi principi diventano una mobilità veloce, affidabile e puntuale.



Ma è soprattutto la dimensione internazionale a rendere strategica l’operazione. Per il gruppo Fs, infatti, stare al fianco di Luna Rossa significa rafforzare la presenza internazionale di Frecciarossa e valorizzare l’eccellenza italiana attraverso una delle più importanti competizioni sportive al mondo. «La collaborazione con Luna Rossa va oltre la sponsorizzazione sportiva. Accompagnare il team velico verso uno storico appuntamento come l’America’s Cup ci permette di rafforzare la presenza internazionale di Frecciarossa e di valorizzare l’eccellenza italiana in un contesto globale». E qui entra in gioco Napoli. L’America’s Cup 2027 rappresenterà infatti una vetrina internazionale per il capoluogo campano e per l’intero Paese, con possibili ricadute sul turismo e sulla mobilità. Frecciarossa, insieme a Trenitalia e al gruppo Fs, sarà chiamata a svolgere un ruolo nella gestione dei flussi di visitatori, collegando Napoli con le principali città italiane e contribuendo a integrare mobilità, sport e promozione del territorio.



Una sfida che, nella visione del gruppo Fs, ha anche un valore che va oltre la competizione. Lo sport diventa uno spazio nel quale esprimere valori come impegno, spirito di squadra, inclusione e capacità di misurarsi con obiettivi ambiziosi. È la stessa logica che, secondo Inchingolo, accomuna Frecciarossa e Luna Rossa: mettere insieme persone, competenze e tecnologia per raggiungere risultati sempre più elevati. Il concetto di performance diventa così il vero filo conduttore dell’accordo. Per Frecciarossa significa lavorare sul miglioramento continuo del servizio di Alta Velocità, puntando su sicurezza, efficienza, sostenibilità e attenzione alle esigenze dei passeggeri. Per Luna Rossa significa ricerca, preparazione e cura maniacale di ogni dettaglio per spingersi oltre i propri limiti.



Due percorsi differenti, ma una stessa filosofia: l’eccellenza non arriva per caso, ma è il risultato di un lavoro collettivo. A rafforzare questa identità c’è anche la fase di evoluzione che sta attraversando Frecciarossa, con il nuovo logo e il progressivo ingresso in circolazione dei treni ad Alta Velocità di nuova generazione. Legarsi a Luna Rossa significa dunque anche parlare a un pubblico globale e utilizzare una vetrina sportiva d’eccezione per raccontare italianità, innovazione e gioco di squadra.Il conto alla rovescia verso Napoli 2027 è quindi già cominciato.



Sul mare sarà Luna Rossa a inseguire la velocità; sulla terra ci sarà Frecciarossa a garantire connessioni e mobilità. Due eccellenze diverse, unite dalla stessa ambizione: rappresentare l’Italia nel mondo e dimostrare che, quando tecnologia, competenza e persone lavorano insieme, anche le sfide più complesse possono trasformarsi in una grande occasione.