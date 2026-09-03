Editoria: accordo Fieg-Sinagi-Fag, gli abbonamenti si possono ritirare in edicola

03 settembre 2026 a

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Più vicini ai lettori e più forti nella rete di vendita. È questo l’obiettivo del Protocollo di Intesa sottoscritto da FIEG, la Federazione Italiana Editori Giornali, e i sindacati degli edicolanti, SINAGI e FAG, per promuovere il servizio di domiciliazione degli abbonamenti presso le edicole.

L’accordo offre agli abbonati la possibilità di scegliere la propria edicola di fiducia, introducendo una modalità semplice e flessibile e valorizzando il ruolo dell’edicola quale presidio di prossimità. Il progetto prevede l’adesione volontaria per testate e edicole.

«La domiciliazione degli abbonamenti in edicola rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare il rapporto tra lettori, editori e rete di vendita – sottolinea la FIEG –. Portare nuovamente il lettore in edicola significa valorizzare un presidio fondamentale per la diffusione della stampa e contribuire al rafforzamento dell’intera filiera editoriale».

L’obiettivo condiviso è favorire il recupero delle diffusioni, rafforzare la rete delle edicole e consolidare il rapporto diretto tra la stampa e i propri lettori.