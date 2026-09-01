Dopo il mare, la pelle chiede attenzione: l'eccellenza dermatologica di Artemisia Lab

01 settembre 2026 a

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Sole, vento, salsedine e cloro possono lasciare sulla pelle i segni dell’estate. Al Poliambulatorio Alessandria di via Piave 76, Artemisia Lab offre competenza dermatologica, prevenzione e percorsi personalizzati, mettendo sempre la persona al centro. L’estate regala benessere e momenti di libertà, ma può rappresentare anche un periodo particolarmente impegnativo per la salute della pelle. L’esposizione prolungata al sole, il contatto con la salsedine e il cloro, il caldo e la maggiore sudorazione possono favorire secchezza, irritazioni, macchie cutanee o accentuare problematiche già presenti. Per questo, al rientro dalle vacanze, è importante dedicare alla pelle un’attenzione specifica. Non soltanto attraverso una corretta idratazione, ma anche mediante una valutazione dermatologica capace di individuare eventuali alterazioni e indicare il percorso più adatto alle esigenze di ciascuno.



In questo ambito, Artemisia Lab rappresenta un punto di riferimento grazie a un approccio fondato sull’eccellenza specialistica, sulla prevenzione e sulla personalizzazione delle cure. Presso il Poliambulatorio Alessandria di via Piave 76, il paziente viene accolto in un ambiente nel quale competenza medica e attenzione umana procedono insieme. La visita dermatologica, infatti, non è soltanto un esame della pelle. È prima di tutto un momento di ascolto, indispensabile per conoscere le abitudini, la storia clinica e le necessità della persona. Ogni pelle è diversa e richiede risposte mirate, costruite con rigore e sensibilità.

Dopo i mesi estivi, il controllo dermatologico può essere particolarmente utile per valutare nei, macchie, arrossamenti persistenti, irritazioni o altri cambiamenti comparsi con l’esposizione solare. La diagnosi precoce e una corretta prevenzione restano strumenti fondamentali per proteggere la salute cutanea nel tempo.



L’impegno di Artemisia Lab si traduce così in un modello di assistenza che unisce qualità clinica, tecnologie diagnostiche e centralità del paziente. Perché prendersi cura della pelle significa prendersi cura della persona nella sua interezza, accompagnandola con professionalità, rispetto e attenzione in ogni fase del percorso. Il Poliambulatorio Alessandria, in via Piave 76, si conferma quindi un riferimento per chi desidera affidare la salute della propria pelle a professionisti qualificati, all’interno di una struttura nella quale l’eccellenza dermatologica incontra un’accoglienza autenticamente attenta alla persona.