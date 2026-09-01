Basket, torna "Un canestro per te" il torneo under 17 dedicato a Francesco Mansutti

01 settembre 2026 a

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Roma torna ad accogliere il torneo di basket “Un canestro per te”, nato nel ricordo di Francesco Mansutti e giunto quest’anno alla sua quarta edizione. L’appuntamento è per sabato 5 e domenica 6 settembre, presso il Pala Petriana dove scenderanno in campo le squadre Under 17 che hanno accolto l’invito a partecipare: Anzio Basket Club, San Paolo Ostiense, SMG Latina, Stella Azzurra Roma, Virtus Basket Pontinia, Virtus GVM Roma 1960.

Il torneo nasce per ricordare Francesco attraverso il basket, lo sport a cui era profondamente legato. Il basket, infatti, è il filo conduttore di una manifestazione che, nel corso degli anni, ha portato il suo nome nei diversi luoghi legati alla sua esperienza sportiva: dopo Pontinia nel 2023, Roma nel 2024 e Latina nel 2025, quest’anno sarà nuovamente Roma a ospitare il torneo. “Il basket è stato vitale per Francesco.” – racconta Sara Basile, Presidente dell’Associazione Francesco Mansutti Ets – “Non soltanto una passione ma un modo di vivere e di stare insieme agli altri. Il senso del dovere, la responsabilità e l’esserci per i compagni, prima di ogni cosa, sono alcuni dei valori che Francesco ha incarnato e che ci auguriamo possano essere di esempio per i giovani come lui. Oggi, arrivati alla quarta edizione, siamo grati di poter rinnovare questo appuntamento e di vedere ancora una volta una partecipazione così significativa. Ringraziamo le squadre, le società e tutti coloro che continuano ad accompagnarci in questo percorso.”

“Ritornare su questo campo è una grande emozione.” – afferma Franco Mansutti, padre di Francesco – “Ricordo le tante volte in cui l’ho accompagnato agli allenamenti, le partite, i compagni e tutto il tempo che ha trascorso qui. Per Francesco il basket era una cosa seria: quando entrava in campo si impegnava fino in fondo, con quella continua voglia di migliorarsi che lo ha sempre contraddistinto. Mi fa particolarmente piacere che il torneo si svolga proprio qui. A Maurizio Zoffoli e Claudio Carducci, figure chiave della fondazione e del settore giovanile della Virtus GVM Roma 1960, va il sincero ringraziamento mio e della mia famiglia per averci supportato nell’organizzazione di questa edizione e, soprattutto, per la professionalità con cui hanno continuato a portare avanti il loro lavoro in questi anni.”

La quarta edizione del torneo – organizzata dall’Associazione Francesco Mansutti Ets in collaborazione con la Virtus GVM Roma 1960, e con il patrocinio di CONI - Comitato Regionale Lazio, Sport e Salute, FIP Lazio, che dalla prima edizione confermano la propria presenza – rinnova così un appuntamento che continua a mettere in relazione giovani, società sportive, famiglie e gli amici di Francesco.