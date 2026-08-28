Artemisia Lab amplia l'offerta specialistica: nuovo servizio di Ortopedia Pediatrica e Chirurgia Vertebrale

28 agosto 2026 a

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Artemisia Lab amplia la propria offerta specialistica con un nuovo percorso dedicato all’Ortopedia Pediatrica e alla Chirurgia Vertebrale, rivolto alla diagnosi e al trattamento delle principali patologie ortopediche dell’età evolutiva e delle patologie della colonna vertebrale nel bambino e nell’adulto.

A seguire il nuovo servizio sarà il Dott. Michele Inverso, Specialista in Ortopedia e Traumatologia, con formazione specifica nell’ambito dell’ortopedia pediatrica, della chirurgia vertebrale e delle deformità del rachide.

Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università “La Sapienza” di Roma, il Dott. Inverso ha conseguito la Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Policlinico Universitario A. Gemelli, con votazione 50/50 e Lode. Nel corso della formazione specialistica ha maturato una significativa esperienza in Ortopedia Pediatrica presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e ha successivamente approfondito la propria formazione sul rachide conseguendo il Master universitario di II livello in Chirurgia Vertebrale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Autore e coautore di numerose pubblicazioni scientifiche internazionali, ha presentato contributi nell’ambito della chirurgia vertebrale e delle deformità del rachide in congressi nazionali e internazionali.

Il nuovo servizio offrirà un riferimento specialistico per le principali problematiche ortopediche dell’infanzia e dell’adolescenza e un percorso dedicato alla scoliosi, alle deformità e alle patologie della colonna vertebrale, dall’età evolutiva all’età adulta.

L’attività sarà disponibile presso più sedi della rete Artemisia Lab, integrandosi con i servizi di diagnostica per immagini e con il percorso Artemisia Young, con l’obiettivo di favorire una presa in carico specialistica completa e coordinata del paziente."