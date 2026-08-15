Jean-Claude Van Damme svela il suo lato artistico: il 18 e 19 agosto a Porto Cervo

La star internazionale arriva in Costa Smeralda per presentare le sue opere pittoriche. L'iniziativa nasce grazie a Gabriel Ernesto Rapisarda e Luigi Perillo, con il sostegno di Gabriel & Spirits e il supporto di Penelope Foundation

15 agosto 2026 a

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PORTO CERVO – Il pubblico di tutto il mondo lo conosce come una delle grandi icone del cinema d’azione, protagonista di film entrati nell’immaginario di intere generazioni. Ma dietro Jean-Claude Van Damme c’è anche un volto decisamente meno conosciuto: quello dell’artista e pittore.

Il 18 e 19 agosto, Van Damme sarà in Costa Smeralda, a Porto Cervo, per presentare alcune delle sue opere d’arte e raccontare una dimensione personale che va oltre il cinema, le arti marziali e quella straordinaria carriera internazionale che lo ha reso celebre in ogni angolo del pianeta.

Una presenza che promette di diventare uno degli appuntamenti più curiosi dell’estate sarda: non il Van Damme delle scene d’azione, dunque, ma l’uomo e l’artista, capace di trasferire sulla tela emozioni, colori e una sensibilità rimasta fino a oggi lontana dai riflettori.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’impegno di Gabriel Ernesto Rapisarda e Luigi Perillo, che hanno voluto portare in Costa Smeralda un progetto capace di mettere in relazione arte, cinema, spettacolo e grandi personalità internazionali.

Un ruolo centrale è ricoperto da Gabriel & Spirits, sponsor dell’iniziativa e realtà che negli ultimi anni ha scelto di legare il proprio nome a eventi e personaggi di respiro internazionale.

La filosofia è quella di guardare oltre la semplice sponsorizzazione, creando occasioni d’incontro tra mondi differenti: spettacolo, sport, cinema, musica, lifestyle e, questa volta, arte contemporanea.

Ma l’appuntamento di Porto Cervo avrà anche una forte componente sociale e solidale. L’iniziativa è infatti supportata dalla Penelope Foundation, impegnata nella promozione e nel sostegno di progetti dedicati alla lotta contro il bullismo, il cyberbullismo e la violenza sulle donne.

Attraverso l’evento saranno promosse attività di raccolta fondi destinate a sostenere iniziative concrete su questi temi, trasformando l’incontro tra arte e spettacolo in un’occasione per accendere i riflettori anche su problematiche sociali che riguardano soprattutto i giovani, le famiglie e le donne.

Un messaggio che si inserisce perfettamente nello spirito dell’iniziativa: utilizzare la notorietà di grandi personalità internazionali non soltanto per creare eventi esclusivi, ma anche per dare visibilità e sostegno a cause che hanno bisogno di attenzione e risorse.

La presenza di Jean-Claude Van Damme a Porto Cervo rappresenta perfettamente questa visione. Una star mondiale conosciuta soprattutto per il cinema e per il suo straordinario percorso nelle arti marziali che decide di mostrare al pubblico un lato più intimo e sorprendente della propria personalità.

Perché Van Damme dipinge. E lo fa da artista, non semplicemente da celebrità che presta il proprio nome a un progetto.

Le sue opere raccontano infatti una vena creativa che accompagna quella disciplina e quella ricerca personale che hanno caratterizzato tutta la sua vita. Un percorso differente rispetto al grande schermo, ma che nasce dalla stessa necessità di esprimersi.

La scelta di Porto Cervo non è casuale. Nel cuore della Costa Smeralda, luogo che da decenni richiama personalità del cinema, dell’imprenditoria, dello sport e dello spettacolo internazionale, l’arte di Van Damme incontrerà un pubblico proveniente da tutto il mondo.

Per due giorni, il 18 e il 19 agosto, la Sardegna diventerà così il palcoscenico di un Jean-Claude Van Damme diverso da quello che tutti credono di conoscere, unendo arte, solidarietà e impegno sociale.

Non soltanto attore. Non soltanto campione e icona del cinema d’azione.

Jean-Claude Van Damme, questa volta, arriva in Costa Smeralda da artista. E la sua arte diventa anche un’occasione per sostenere chi ha bisogno di essere ascoltato e difeso.