EUR Spa, Laghetto Eur: installati i primi quattro aeratori di superficie. Positivi i risultati delle analisi delle acque a seguito dei trattamenti biotecnologici effettuati

14 agosto 2026 a

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Nell’ambito delle azioni di tutela ambientale e faunistica che EUR SpA mette in atto per la gestione e la valorizzazione del suo patrimonio verde e per rispondere con tempestività alle condizioni di caldo di queste settimane, la società ha provveduto stamattina a montare i primi quattro aeratori verticali di superficie nelle acque del laghetto dell’EUR.

Questi aeratori sono dispositivi meccanici galleggianti che ossigenano l'acqua, aspirandola dal basso tramite una girante verticale e proiettandola in aria a forma di fontana. Questo contatto diretto con l'atmosfera arricchisce l'acqua di ossigeno, rimuove i gas nocivi come l'anidride carbonica e impedisce anche la stratificazione termica che crea zone anossiche profonde.

Nelle prossime settimane saranno installati ulteriori aeratori per ottimizzarne ulteriormente gli effetti positivi.

Parallelamente, sono arrivati i primi risultati delle analisi a seguito dei trattamenti delle acque del laghetto con composti biotecnologici che EUR SpA sta portando avanti da settimane. Le analisi condotte registrano come la trasparenza sia passata da 30 cm a 45 cm, registrando un incremento percentuale del 50% in meno di due settimane.

Dal punto di vista della biotecnologia applicata ai corpi idrici, questo incremento conferma una progressiva riduzione della torbidità e un controllo in corso sulla componente fitoplanctonica, indice del fatto che i processi di flocculazione biologica e degradazione della sostanza organica stanno lavorando efficacemente nella colonna d'acqua.

Anche da un punto di vista termico si registra un raffreddamento delle acque di oltre un grado. Il miglioramento del 50% della trasparenza, unito alla stabilizzazione dei parametri chimici nonostante le alte temperature, conferma che il protocollo biologico sta progressivamente riequilibrando l'ecosistema dell'invaso.