Artemisia Lab, l'eccellenza nella medicina personalizzata: ormoni bioidentici e BHRT

14 agosto 2026 a

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La medicina del futuro guarda sempre più alla persona e sempre meno a protocolli indistinti. Un approccio che Artemisia Lab, da sempre attenta all’innovazione, alla prevenzione e alla qualità dei percorsi diagnostici e clinici, pone al centro della propria visione della salute.

È in questo scenario che si inserisce il crescente interesse per la BHRT, Bioidentical Hormone Replacement Therapy, un approccio alla terapia ormonale che utilizza ormoni con una struttura molecolare identica a quella degli ormoni prodotti naturalmente dall’organismo.

Estradiolo e progesterone micronizzato sono alcuni degli esempi più conosciuti. Il termine «bioidentico», tuttavia, non deve essere confuso con «naturale» né, soprattutto, con «privo di rischi»: ciò che caratterizza questi ormoni è la loro struttura chimica, mentre appropriatezza, dosaggio, modalità di somministrazione e controllo medico restano determinanti.

Menopausa e qualità della vita: un percorso costruito sulla donna

Con l’allungamento dell’aspettativa di vita, la salute della donna durante la menopausa è diventata un tema centrale della medicina contemporanea. Vampate, disturbi del sonno, alterazioni dell’umore, secchezza vaginale e sintomi genito-urinari possono incidere profondamente sul benessere e sulla qualità della vita.

La terapia ormonale della menopausa rappresenta, nelle pazienti nelle quali è indicata e dopo un’attenta valutazione individuale, uno degli strumenti a disposizione dello specialista per intervenire sui sintomi legati alla transizione menopausale.

È proprio qui che emerge il valore di un modello di assistenza come quello promosso da Artemisia Lab, fondato sulla centralità della persona e sull’integrazione tra prevenzione, diagnostica e competenze specialistiche.

Non esiste infatti una terapia identica per tutte. Ogni percorso deve considerare età, sintomi, storia clinica e familiare, fattori di rischio, condizioni generali di salute e obiettivi della paziente.

Cosa significa davvero BHRT

Intorno alla BHRT si è sviluppata negli ultimi anni una crescente attenzione, accompagnata però anche da una certa confusione terminologica.

Esistono medicinali contenenti ormoni bioidentici prodotti secondo formulazioni standardizzate e sottoposti ai normali processi autorizzativi. Diverso è il caso delle preparazioni ormonali bioidentiche personalizzate o galeniche, realizzate su prescrizione per rispondere a specifiche esigenze del singolo paziente.

Personalizzazione, quindi, non significa automaticamente maggiore efficacia o maggiore sicurezza. Quando esistono formulazioni approvate e standardizzate, queste dispongono generalmente di evidenze scientifiche e controlli di qualità più solidi rispetto alle preparazioni composte individualmente.

Un principio che si inserisce pienamente nella filosofia di Artemisia Lab: innovare significa utilizzare le possibilità offerte dalla medicina contemporanea mantenendo come riferimenti imprescindibili evidenza scientifica, appropriatezza clinica e sicurezza del paziente.

Artemisia Lab: l’eccellenza è nella presa in carico

La vera frontiera della medicina ormonale non consiste nella ricerca di una presunta «formula miracolosa», ma nella capacità di costruire percorsi clinici di eccellenza nei quali ginecologia, endocrinologia, diagnostica e prevenzione possano dialogare tra loro.

In questo modello, Artemisia Lab rappresenta una realtà di riferimento per una medicina sempre più preventiva, multidisciplinare e personalizzata, nella quale la tecnologia diagnostica e le competenze specialistiche sono messe al servizio delle caratteristiche individuali della persona.

Una BHRT correttamente inserita nella pratica clinica richiede innanzitutto una valutazione medica accurata: anamnesi personale e familiare, individuazione dei fattori di rischio, valutazione delle indicazioni e delle eventuali controindicazioni e scelta della formulazione e della via di somministrazione più appropriate.

Anche il monitoraggio deve essere clinicamente fondato. In particolare, l'impiego indiscriminato di test ormonali salivari per costruire dosaggi personalizzati non è sostenuto da solide evidenze scientifiche.

Dalla terapia alla longevità in salute

Il tema degli ormoni bioidentici si inserisce in una trasformazione ancora più ampia della medicina: occuparsi non soltanto della malattia, ma della qualità degli anni vissuti.

Per la donna significa affrontare menopausa e cambiamenti ormonali non come qualcosa da sopportare in silenzio, ma come una fase della vita nella quale prevenzione, diagnosi, corretti stili di vita e, quando indicato, trattamento farmacologico possono concorrere al mantenimento del benessere.

È una concezione della salute che trova nel modello multidisciplinare di Artemisia Lab un terreno naturale: accompagnare la persona nelle diverse fasi della vita attraverso prevenzione, diagnosi precoce, controlli specialistici e percorsi costruiti sulle esigenze individuali.

È in questa prospettiva che anche la BHRT può trovare la sua dimensione più moderna: non una scorciatoia anti-aging né una promessa di eterna giovinezza, ma uno degli strumenti che lo specialista può valutare nell’ambito di un percorso medico rigoroso, consapevole e realmente personalizzato.

Perché la vera eccellenza, quando si parla di ormoni e di salute della donna, non consiste nel prescrivere di più, ma nel prescrivere meglio: alla persona giusta, nel momento giusto, con il trattamento appropriato e con un controllo medico nel tempo.

Ed è proprio nella capacità di coniugare innovazione, prevenzione, diagnostica e centralità della persona che Artemisia Lab interpreta la nuova frontiera della medicina personalizzata.