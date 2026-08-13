Gli “A Better Tomorrow Days” si spostano in mare e diventano “A Better Tomorrow Days - Sailing”.

13 agosto 2026 a

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San Felice Circeo, il format ideato dall’agenzia di comunicazione Cenacoli in collaborazione con BAT Italia, nato per favorire il confronto tra istituzioni, imprese, associazioni e cittadini sui temi che riguardano lo sviluppo dei territori, cambia prospettiva e porta il dialogo in acqua. Dopo il talk “Il Mare genera valore”, organizzato nel comune pontino lo scorso 30 luglio – ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e della ricerca, tra cui i vicepresidenti del Senato e della Camera, Gian Marco Centinaio e Fabio Rampelli, l’europarlamentare Salvatore De Meo, la senatrice Silvia Fregolent, la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, Antonino Galletti della Fondazione Rome Technopole e Andrea Di Paolo, vicepresidente di BAT Italia – il progetto è entrato nella sua seconda fase: un’esperienza in catamarano lungo il promontorio del Circeo.



Il passaggio dalla tavola rotonda al mare non è stato soltanto un cambio di scenario ma un modo per proseguire il confronto attraverso l’esperienza diretta del territorio. Se il primo appuntamento ha rappresentato un momento di analisi e discussione sulle opportunità legate al mare e allo sviluppo locale, la navigazione ha permesso agli ospiti di osservare concretamente quelle stesse potenzialità: il paesaggio, la costa, il patrimonio naturalistico e culturale, le attività turistiche, degustando anche alcune eccellenze enogastronomiche locali.



A bordo, un gruppo di politici, imprenditori e giornalisti hanno quindi potuto conoscere l’area pontina da una prospettiva diversa, seguendo dal mare il profilo del promontorio e scoprendo come la risorsa mare possa rappresentare un elemento strategico per l’attrattività, il turismo e la crescita economica di un territorio. Il catamarano è diventato così una sorta di estensione naturale del format: un luogo informale di incontro e confronto ma soprattutto uno strumento per mettere in relazione le idee emerse durante il talk con la realtà concreta di questo angolo di litorale pontino.



«L'idea è mostrare concretamente quello che un territorio può esprimere e farne vivere le potenzialità – ha spiegato Livio Buffo, amministratore delegato di Cenacoli – La scelta di declinare il format in acqua nasce proprio da qui: dopo aver parlato del valore del mare, abbiamo voluto mostrarlo da vicino, attraverso un'esperienza capace di raccontare questa zona in modo diretto e coinvolgente. Questa uscita è stata quindi il naturale seguito dell'evento del 30 luglio.»



«Questo incontro nasce dall’esperienza de “Il mare genera valore” e da una convinzione precisa: una buona regolamentazione nasce dall’ascolto e dalla conoscenza della realtà sulla quale è chiamata a intervenire – ha dichiarato Andrea Di Paolo, vicepresidente di BAT Italia – Vogliamo creare un ponte tra cittadini, imprese, istituzioni e autorità, portando la voce e l’esperienza dei territori là dove si prendono le decisioni e si definiscono le regole.

Di fronte a mercati, tecnologie e comportamenti in continua evoluzione, abbiamo bisogno di una regolamentazione moderna, proporzionata e basata sull’evidenza, costruita attraverso il confronto e un’attenta valutazione degli impatti. Better regulation significa proprio questo: non regolare meno, ma regolare meglio, distinguendo realtà e prodotti diversi e costruendo norme capaci di tutelare gli interessi generali senza rinunciare a innovazione, competitività e crescita. Lo stesso vale per L’Europa. Come detto dal senatore Centinaio al nostro talk, il vecchio continente deve tenere conto delle varie realtà senza calpestarle o prevaricarle. Il dialogo è fondamentale, decisioni unilaterali non aiutano la crescita comune.» Prossimo appuntamento il 18 agosto a Porto Ercole per conoscere e parlare di un altro straordinario tratto delle coste italiane.