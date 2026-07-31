Deliveroo, ecco l'oroscopo di Jupiter per l'estate degli amanti del cibo

Per l'estate torna l'oroscopo food della piattaforma di delivery, in collaborazione con il celebre astrologo pugliese.

31 luglio 2026 a

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Milano, 31 luglio 2026. Corre l’estate 2026 e si entra nel mese “caldo” sotto tutti i punti di vista. Agosto è per antonomasia il mese delle vacanze: i ritmi rallentano, il lavoro va in pausa, le università sono un pensiero ancora lontano.

Pellegrino Liuzzi, alias Jupiter, celebre astrologo tra i più noti in Italia, ha interrogato gli astri per Deliveroo, per individuare segno per segno cosa aspettarci e dare qualche consiglio, nella vita come a tavola.



ARIETE

L'estate vi vede protagonisti, con la voglia di fare, costruire e conquistare nuovi traguardi. Se avete un'attività autonoma o state pensando di dare una svolta alla vostra carriera, agosto e settembre possono regalarvi intuizioni brillanti e incontri decisivi. Marte vi rende magnetici e intraprendenti: anche l'amore si accende, tra flirt improvvisi e passioni che nascono quasi per gioco. L'unico rischio? Fare tutto di corsa. Ogni tanto concedetevi una pausa.



Consiglio alimentare: siete il segno dell'energia e del movimento. Amate i sapori decisi e speziati e spesso mangiate troppo velocemente. Con il grande dispendio di energie dell'estate, il vostro organismo ha bisogno di proteine, ferro e alimenti nutrienti. Via libera a carni magre, legumi, uova e verdure ricche di minerali.



I piatti da ordinare: Un hamburger gourmet con patatine speziate, un burrito piccante o una poké proteica con pollo e avocado. Purché sia saporito e arrivi in fretta.



TORO

L'estate vi invita a rallentare e a godervi i piccoli piaceri della vita. Sul lavoro procedete con passo costante e questa sarà la vostra forza: mentre altri cambiano idea ogni giorno, voi costruite qualcosa di concreto e duraturo. Mercurio in buon aspetto, porte determinazione e resistenza e vi permette di affrontare ogni impegno con lucidità. Anche il cuore ritrova il sorriso: la passione cresce e la voglia di stare insieme diventa protagonista.



Consiglio alimentare: siete dei veri buongustai. Adorate i piatti semplici ma ricchi e non sapete resistere ai dolci fatti in casa. L'estate, però, vi chiede un po' di leggerezza: meno eccessi e più equilibrio, senza rinunciare al piacere della tavola. Frutta fresca, yogurt, cereali e dessert artigianali in porzioni moderate saranno i vostri migliori alleati.

I piatti da ordinare: Una pizza con mozzarella di bufala e ingredienti di qualità, un tagliere di specialità italiane o un tiramisù artigianale da gustare con calma.



GEMELLI

Sarà un'estate veloce, piena di stimoli e di novità. Le idee si rincorrono e avrete la sensazione che il tempo non basti mai: Urano nel segno porta questo! Sul lavoro potreste dare vita a un progetto innovativo o ricevere una proposta interessante, ma il segreto sarà non voler fare tutto e subito. Il vostro fascino è alle stelle: sarete curiosi, brillanti e irresistibili, con un'agenda piena di appuntamenti e incontri.



Consiglio alimentare: amate i piatti leggeri, creativi e colorati. Non siete tipi da abbuffate: preferite assaggiare un po' di tutto, soprattutto se si tratta di sapori nuovi e originali. In estate fate il pieno di frutta, insalate, pesce e piatti freschi che vi permettano di mantenere la mente lucida e il corpo leggero.



I piatti da ordinare: Sushi misto, una poké dai sapori esotici o tapas da condividere con gli amici. Per voi il cibo deve essere anche un'esperienza, meglio ancora se diversa ogni volta.



CANCRO

L'estate vi invita a rallentare e a riscoprire il piacere delle cose semplici. Dopo mesi intensi, sentirete il bisogno di circondarvi di persone sincere e di costruire rapporti più autentici. Sul lavoro si apre una fase più serena: le collaborazioni funzionano, il dialogo migliora e qualcuno potrebbe offrirvi un sostegno prezioso proprio quando ne avete bisogno. È un periodo ideale per fare squadra, condividere idee e gettare le basi di progetti futuri. In amore vinceranno la dolcezza, l'ascolto e quei piccoli gesti che fanno sentire una persona davvero importante.



Consiglio alimentare: siete i custodi della tradizione e amate i sapori che profumano di casa e di ricordi. Adorate le ricette tramandate in famiglia e il pesce per voi è quasi un rituale. Gamberoni, frutti di mare e piatti della cucina mediterranea vi fanno sentire subito in vacanza.



I piatti da ordinare: Uno spaghetto alle vongole, una frittura di calamari e gamberi o una zuppa di pesce preparata come una volta. Per voi il cibo è prima di tutto una coccola.



LEONE

Con Giove dalla vostra parte torna la voglia di brillare e di puntare in alto. Agosto e settembre vi vedono protagonisti, con l'energia giusta per cogliere opportunità professionali, guidare nuovi progetti e rimettervi in gioco con entusiasmo. Creatività e leadership saranno le vostre carte vincenti e molti di voi potrebbero prendere una decisione importante per il proprio futuro. Anche nei sentimenti arriva il momento della chiarezza: capirete cosa desiderate davvero e non avrete paura di dirlo.



Consiglio alimentare: amate i piatti ricchi, ben presentati e serviti con una certa eleganza. Prediligete sapori intensi, carni ben cotte e cene abbondanti, magari accompagnate da un buon vino e da amici con cui condividere la tavola.



I piatti da ordinare: Una tagliata di manzo con patate al forno, una grigliata mista o un menù gourmet completo, dall'antipasto al dolce. Per voi il cibo non è un pasto: è un evento.



VERGINE

L'estate vi porta una piacevole voglia di cambiamento. Sul lavoro sarete più intraprendenti e pronti a sperimentare nuove soluzioni. La vostra capacità di organizzare tutto nei minimi dettagli vi permetterà di superare ostacoli e di mettere ordine in situazioni che sembravano complicate. È il momento ideale per rivedere programmi, imparare qualcosa di nuovo e progettare il prossimo autunno con maggiore fiducia. In amore chi vi sta accanto avrà bisogno di sentirsi coinvolto nei vostri progetti e nelle vostre decisioni.



Consiglio alimentare: siete attenti a ciò che mangiate e amate i piatti preparati con cura. Controllate ingredienti, cotture e qualità delle materie prime. Vi piacciono i cibi nutrienti ma equilibrati: cereali, legumi e piatti ricchi di colori e profumi.



I piatti da ordinare: Una bowl con cereali e verdure di stagione, una zuppa di legumi gourmet o un piatto healthy e ben bilanciato. L'organizzazione viene prima di tutto.



BILANCIA

La vostra mente corre veloce e le idee si moltiplicano. Agosto e settembre vi trovano curiosi, ispirati e desiderosi di cambiare qualcosa nella vostra vita professionale. Attenzione però a non disperdere energie in troppe direzioni. Il vostro talento sarà proprio quello di trovare armonia tra creatività e concretezza. Nuove conoscenze e incontri stimolanti potrebbero aprire porte interessanti. In amore torna la voglia di complicità, di conversazioni profonde e di condividere momenti belli senza inutili complicazioni.



Consiglio alimentare: siete raffinati e amate il bello anche a tavola. Dolci, frutta secca, sapori delicati e piatti ricercati conquistano il vostro palato. Più che mangiare, vi piace vivere un'esperienza elegante e piacevole.



I piatti da ordinare: Un risotto al tartufo, una selezione di formaggi e noci, oppure un dessert di pasticceria francese. Per voi anche la cena deve avere un tocco di stile.



SCORPIONE

L'estate vi vede più determinati che mai. Avete fame di risultati, di emozioni e di nuove sfide. Plutone vi rende magnetici e combattivi: anche quando qualcosa non va secondo i piani, riuscite a trasformare la pressione in energia positiva. Sul lavoro sarete capaci di recuperare terreno e di rimettervi al centro della scena. Anche il cuore si risveglia: alcuni rapporti si evolvono, altri nascono all'improvviso e hanno il sapore del destino.



Consiglio alimentare: amate i sapori intensi, decisi e un pizzico provocatori. Spezie, profumi esotici e piatti ricchi di carattere sono il vostro habitat naturale. Ostriche, funghi, uova e paste saporite stuzzicano la vostra voglia di piacere e convivialità.



I piatti da ordinare: Un plateau di sushi con tartare e ostriche, delle tagliatelle ai funghi porcini o un piatto di pasta piccante accompagnato da un fresco cocktail alla frutta tropicale.



SAGITTARIO

Agosto e settembre vi insegnano che non tutto deve accadere subito. Rallentare un po' non significa fermarsi, ma dare più valore alle scelte e alle opportunità che contano davvero. Sul lavoro vi aspettano idee interessanti e nuovi orizzonti, ma il segreto sarà procedere con più lucidità e meno fretta. In amore, invece, restate i grandi entusiasti dello zodiaco: il vostro sorriso e la vostra spontaneità continueranno ad aprire molte porte.



Consiglio alimentare: siete esploratori anche a tavola. Adorate i sapori esotici, le cucine del mondo e i piatti che raccontano culture diverse. Agrumi, spezie, riso e dolci sfiziosi sono irresistibili tentazioni.



I piatti da ordinare: Un profumato curry thai, un poké dai sapori tropicali, un ramen giapponese o una cena messicana. Ogni ordine è un piccolo viaggio intorno al mondo.



CAPRICORNO

L'estate porta cambiamenti che nascono prima dentro di voi e poi si riflettono nella vita quotidiana. Sul lavoro diventate più consapevoli di ciò che desiderate davvero e siete pronti a investire energie solo nei progetti che hanno un valore concreto. Questa nuova lucidità vi rende più forti e selettivi, merito anche di Saturno, governatore del segno. Anche nei sentimenti qualcosa cambia: abbassate le difese e lasciate spazio a emozioni più sincere e profonde.



Consiglio alimentare: amate i sapori della tradizione e i piatti sostanziosi, preparati con ingredienti di qualità. Non siete tipi da mode passeggere: preferite ricette che sappiano di autenticità e convivialità.



I piatti da ordinare: Un brasato con purè, una tagliata con patate arrosto, un tagliere o un dessert alla frutta cotta. Per voi il comfort food è un piccolo lusso da concedersi senza fretta.



ACQUARIO

Le idee non vi mancano mai e quest'estate vi invita a dare forma ai progetti che meritano davvero attenzione, Urano o è sempre con Voi. Sul lavoro sarà importante selezionare le priorità e puntare sulla qualità più che sulla quantità. Le relazioni diventano più armoniose e i sentimenti si fanno leggeri e autentici. È una stagione che vi restituisce equilibrio e il piacere di condividere il tempo con le persone giuste.



Consiglio alimentare: amate una cucina semplice, sana e innovativa. Vi incuriosiscono le proposte vegetariane, i piatti biologici e le combinazioni leggere ma gustose.



I piatti da ordinare: Una poké vegetariana, un burger plant-based, un cous cous alle verdure o una bowl con cereali e ingredienti di stagione. Mangiare bene significa sentirsi bene.



PESCI

L'estate vi invita a semplificare. Sul lavoro e nelle relazioni potreste rendervi conto che alcune complicazioni erano soltanto nella vostra testa. Lasciando andare dubbi e incertezze, ritroverete serenità e maggiore fiducia nelle vostre capacità. Anche l'amore diventa più autentico: meno giochi e più verità, meno parole e più emozioni: Nettuno vi accompagna per sempre



Consiglio alimentare: siete dei veri buongustai e per voi il cibo è anche emozione, ricordo e condivisione. Amate il pesce, i crostacei e i sapori raffinati, sempre accompagnati da profumi e aromi che evocano l'estate.



I piatti da ordinare: Uno spaghetto ai frutti di mare, una grigliata di pesce, un plateau di gamberi e scampi o un dessert goloso da concedervi anche a tarda sera. Per voi la cena perfetta è quella che sa di vacanza e fa sognare a occhi aperti.