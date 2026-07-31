Baresi, Attilio Lombardi (Assocomunicatori): "Un esempio di integrità che resterà nella storia dello sport"
"La scomparsa di Franco Baresi lascia un vuoto che va ben oltre il mondo del calcio. Con il suo esempio ha rappresentato i valori più autentici dello sport: dedizione, correttezza, senso del dovere e rispetto per la maglia e per gli avversari. È stato un punto di riferimento per intere generazioni, dimostrando che la vera leadership si costruisce con i fatti, la disciplina e la coerenza. A nome di Assocomunicatori esprimo il più sentito cordoglio alla famiglia, all'AC Milan, ai suoi compagni di squadra, ai tifosi e a quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di apprezzarne le qualità umane oltre che sportive. Il ricordo di Franco Baresi continuerà a vivere come esempio di integrità, passione e impegno, valori che resteranno patrimonio dello sport italiano e della nostra memoria collettiva". Lo ha dichiarato in una nota Attilio Lombardi, Segretario Generale di Assocomunicatori e founder di Ital Communications.