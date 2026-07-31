ArtemisiaLab, eccellenza nell'andrologia: la prevenzione parte da una diagnosi di qualità

31 luglio 2026 a

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La salute maschile merita la stessa attenzione che, negli ultimi anni, è stata giustamente riservata alla prevenzione femminile. Eppure, troppo spesso gli uomini arrivano alla visita specialistica quando i sintomi sono già evidenti, rinunciando a quella diagnosi precoce che può fare la differenza.

L'andrologia rappresenta oggi una disciplina strategica perché si occupa non soltanto della fertilità maschile, ma anche della prevenzione e della cura delle principali patologie dell'apparato genitale e urinario, della salute ormonale e della funzione sessuale. Disturbi come infertilità, infezioni, alterazioni ormonali o problematiche prostatiche richiedono un approccio multidisciplinare, supportato da tecnologie diagnostiche avanzate e da professionisti altamente qualificati.

In questo percorso, ArtemisiaLab ha costruito negli anni un modello sanitario fondato sulla qualità diagnostica, sull'innovazione e sulla centralità del paziente. Un esempio concreto è il Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria, in via Piave 76 a Roma, struttura di riferimento del gruppo dove la diagnostica di laboratorio si integra con l'attività specialistica per offrire percorsi completi e personalizzati. La sede dispone, tra l'altro, di esami dedicati all'andrologia, incluso l'esame computerizzato del liquido seminale, oltre a un'ampia rete di prestazioni specialistiche e diagnostiche.

«La prevenzione è il primo vero trattamento», sottolinea la dottoressa Mariastella Giorlandino, amministratore unico del Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria. «Investire nella diagnosi precoce significa tutelare la qualità della vita dell'uomo in ogni fase della sua esistenza. Per questo il nostro obiettivo è mettere a disposizione tecnologie all'avanguardia, laboratori certificati e un'équipe multidisciplinare capace di accompagnare ogni paziente con competenza, discrezione e attenzione.»

L'evoluzione della medicina consente oggi di individuare tempestivamente alterazioni che, se trascurate, potrebbero incidere sulla fertilità, sul benessere generale e persino sulla salute cardiovascolare. Per questo motivo la cultura della prevenzione deve diventare parte integrante della salute maschile, superando pregiudizi e ritardi che ancora oggi caratterizzano molti percorsi di cura.

La missione di ArtemisiaLab è proprio questa: trasformare la diagnosi in uno strumento di prevenzione, offrendo ai cittadini un'assistenza sanitaria di eccellenza, basata su qualità, innovazione e affidabilità. L'andrologia rappresenta uno dei settori nei quali questa visione trova piena applicazione, grazie a un modello organizzativo che integra laboratorio, diagnostica e specialistica in un unico percorso assistenziale.