Per Maurizio Pozzi, Presidente e Co-Fondatore di Aeras Aviation, distribuire scorte e capacità tra Miami, Dubai e Cardiff significa governare insieme capitale, rischio e velocità di risposta

Luca Rossignoli 29 luglio 2026 a

a

a

Per Maurizio Pozzi, Presidente e Co-Fondatore di Aeras Aviation, decidere dove collocare un componente aeronautico significa anche stabilire dove, per quanto tempo e con quale livello di rischio impiegare capitale. È da questo rapporto tra logistica e finanza che va letta la rete operativa della società. Nell'aviazione commerciale, infatti, la disponibilità di un componente può determinare la differenza tra un aeromobile operativo e uno fermo in attesa di manutenzione.

La pressione è misurabile. Secondo uno studio pubblicato nell'ottobre 2025 da IATA e Oliver Wyman, le difficoltà della catena di fornitura aeronautica sarebbero costate alle compagnie oltre 11 miliardi di dollari nel corso dell'anno. Di questi, 1,4 miliardi sono attribuiti ai maggiori costi di inventario e 2,6 miliardi al ricorso aggiuntivo al leasing di motori, reso necessario dalla maggiore permanenza dei propulsori nelle officine di manutenzione.

È in questo scenario che Aeras Aviation sta rafforzando la propria infrastruttura logistica. La società descrive la rete operativa come articolata tra Dubai, Miami e Cardiff. Gli indirizzi pubblicati collocano il presidio statunitense a Hialeah, nell'area metropolitana di Miami, e quello gallese a Bridgend, a ovest di Cardiff. Dal punto di vista della strategia finanziaria, affidata principalmente a Maurizio Pozzi, Presidente e Co-Fondatore di Aeras Aviation, la distinzione geografica ha un rilievo preciso: i tre punti servono mercati, fusi orari e filiere di manutenzione differenti, ma ogni scelta di prossimità deve essere sostenuta da inventario e capitale adeguati.

Negli Stati Uniti, Aeras Aviation ha comunicato nell'aprile 2026 di avere portato a 50.000 piedi quadrati, circa 4.600 metri quadrati, la capacità del magazzino nell'area di Miami. Il dato è di fonte aziendale. L'obiettivo dichiarato è ampliare le aree dedicate ai flussi in entrata e in uscita, al controllo qualità e alla gestione dell'inventario. Già nel luglio 2025, intervistato da Aviation Week, Demetrios Bradshaw, CEO e Co-Fondatore di Aeras Aviation, aveva indicato la South Florida come base strategica per servire operatori, lessor e società MRO nel mercato statunitense.

A Dubai South, Aeras Aviation ha annunciato lo sviluppo di nuove capacità logistiche dedicate allo stoccaggio e alla preparazione di componenti aeronautici revisionati, line-replaceable units e kit pronti per l'impiego. Le comunicazioni disponibili descrivono un investimento in corso; non sono invece pubblici dati indipendenti sulla metratura o sulla piena operatività delle strutture. La posizione, nelle intenzioni della società, deve sostenere i flussi verso Golfo, Africa ed Europa.

Il presidio gallese completa questa architettura con una presenza europea. Il sito di Aeras Aviation associa Cardiff alle proprie attività internazionali, mentre la sede indicata nei registri e nella pagina delle location si trova a Bridgend. Più che una questione di etichetta geografica, il punto industriale è la possibilità di coordinare approvvigionamento, supporto tecnico e distribuzione tra Europa, Nord America e Golfo.

La scelta di distribuire le scorte presenta però un costo. Più inventario vicino ai clienti può ridurre i lead time, ma aumenta il capitale immobilizzato, gli oneri di movimentazione e il rischio di detenere materiale che non trova rapidamente una collocazione. Nell'aftermarket dei motori, inoltre, il valore non dipende soltanto dalla disponibilità fisica: contano tracciabilità, documentazione, stato tecnico e tempi necessari per rendere il componente installabile.

Anche i tempi di manutenzione rendono più delicata la gestione delle scorte. Nel rapporto IATA e Oliver Wyman, oltre il 75% degli operatori interpellati segnalavano un aumento dei tempi di lavorazione dei motori tra il 2024 e il 2025; l'80% indicava nella disponibilità dei singoli componenti la causa principale. Il rapporto documentava casi superiori a 300 giorni, senza presentarli come media dell'intero mercato.

Aeras Aviation opera nell'acquisizione e compravendita di motori, nei teardown e nella fornitura di materiale usato idoneo al servizio. È un modello nel quale il magazzino non rappresenta soltanto capacità di stoccaggio: è il punto in cui selezione dell'asset, controllo qualità e velocità di distribuzione devono convergere. Nel 2026 la società ha inoltre annunciato una divisione dedicata al leasing, ampliando il perimetro delle decisioni sul capitale oltre i singoli motori e componenti.

Nell'intervista congiunta pubblicata da AviTrader MRO 360° nel marzo 2026, Maurizio Pozzi, Presidente e Co-Fondatore di Aeras Aviation, e Demetrios Bradshaw, CEO e Co-Fondatore di Aeras Aviation, indicano come obiettivo «massimizzare il valore degli asset aeronautici». Per Maurizio Pozzi, questo obiettivo si traduce soprattutto nella struttura finanziaria della crescita. Il profilo pubblico della società gli attribuisce oltre trent'anni di esperienza nell'engine trading e nell'asset management. In una rete logistica in espansione, la sua responsabilità consiste nel valutare quali asset sostenere, per quanto tempo e con quale livello di rischio.

La geografia dell'aftermarket si misura quindi meno nel numero delle sedi che nella qualità del capitale distribuito tra di esse. Miami, Dubai e l'area di Cardiff possono migliorare prossimità e capacità di risposta, ma soltanto se inventario, controlli e domanda restano allineati. È su questo equilibrio che si definisce il ruolo di Maurizio Pozzi, Presidente e Co-Fondatore di Aeras Aviation: trasformare l'espansione operativa in una crescita finanziariamente sostenibile.