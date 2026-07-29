Gioco online, al via in Italia uno studio sull'importanza della prevenzione del rischio: i risultati a settembre

La ricerca, realizzata da Sé Synergic Evolution e Almar Ricerche su oltre 500 giocatori italiani, analizzerà l'efficacia degli strumenti di prevenzione del rischio nel gioco online.

29 luglio 2026 a

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Ha preso il via una ricerca nazionale dedicata all’importanza della prevenzione del rischio nel gioco online. Lo studio, realizzato da Sé Synergic Evolution e Almar Ricerche e commissionato da Betnero, coinvolgerà oltre 500 giocatori italiani maggiorenni e presenterà i risultati nel mese di settembre.

L’obiettivo della ricerca è quello di valutare se strumenti informativi possano favorire una maggiore consapevolezza nei comportamenti di gioco online in particolare valutare l'efficacia degli strumenti digitali di prevenzione del rischio, utilizzando come caso di studio il Casino Risk Calculator sviluppato da Betnero, uno strumento pensato per stimare le probabilità di perdita degli utenti. Tra le domande sottoposte vi sono per esempio quelle legate al budget utilizzato, alla consapevolezza del rischio economico e alle probabilità di perdita nel lungo periodo.

Il progetto si inserisce nel percorso di Betnero Academy, l'area educativa di Betnero che mette a disposizione guide, approfondimenti e contenuti informativi pensati per aiutare gli utenti a comprendere meglio il funzionamento, i rischi e le principali pratiche di prevenzione.

“Il gioco responsabile non può essere solo uno slogan - afferma Francesco Esposito, responsabile del progetto editoriale di Betnero.it -. Deve tradursi in azioni concrete e strumenti tangibili che diano al giocatore il pieno controllo della propria esperienza. Con questo progetto non vogliamo limitarci a fare teoria: scendiamo sul campo per misurare scientificamente l'efficacia della prevenzione, offrendo agli utenti dati reali e trasparenti prima che inizino a giocare. Solo uscendo dall'ambiguità e parlando chiaramente di probabilità e perdite possiamo costruire un ecosistema di intrattenimento davvero sostenibile e sicuro.”

L'iniziativa appartiene a un filone di ricerca internazionale che da oltre un decennio studia l'efficacia degli strumenti di controllo e supporto al gioco responsabile. Uno studio pubblicato nel 2015 sulla rivista scientifica International Gambling Studies dai ricercatori Michael J.A. Wohl e Richard T.A. Wood della Carleton University ha evidenziato come i sistemi di feedback personalizzato possano contribuire a ridurre depositi e spese di gioco tra gli utenti classificati come "a rischio".

Anche le esperienze internazionali più recenti hanno evidenziato l'importanza della semplicità e della chiarezza degli strumenti informativi. Nel 2017, una ricerca di Jonas Forsström della Stockholm University dedicata a PlayScan, uno dei più noti strumenti di gioco responsabile, ha mostrato che gli utenti ne apprezzano l'utilità, ma tendono a utilizzarlo poco nel tempo, evidenziando l'importanza di semplicità d'uso, chiarezza delle informazioni e rilevanza percepita.

“Nel settore del gioco responsabile esistono ancora poche evidenze sull'efficacia concreta degli strumenti di prevenzione messi a disposizione dei giocatori - afferma Francesco Esposito, responsabile del progetto editoriale di Betnero.it -. Per questo abbiamo deciso di promuovere una ricerca indipendente: crediamo che misurare, raccogliere dati e verificare l'impatto reale di questi strumenti sia fondamentale per sviluppare soluzioni sempre più utili e trasparenti. Allo stesso modo con il Casino Risk Calculator abbiamo cercato di trasformare concetti matematici complessi in informazioni accessibili, aiutando gli utenti a rispondere a una domanda molto semplice: quanto rischio davvero di perdere? Una migliore comprensione del rischio può contribuire a rendere il settore più maturo e responsabile.”