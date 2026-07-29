ArtemisiaLab, la salute non va in vacanza: porte aperte per gli anziani e prevenzione per costruire il futuro dei giovani

29 luglio 2026 a

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C'è un momento dell'anno in cui la fragilità pesa ancora di più. È l'estate, quando il caldo svuota le città, amplifica la solitudine e rende gli anziani tra i soggetti più esposti ai rischi per la salute. È proprio in questo periodo che la prevenzione smette di essere una semplice parola e diventa un gesto concreto di vicinanza.

È da questa convinzione che nasce l'impegno di ArtemisiaLab, che sceglie di lasciare aperte le proprie porte per offrire assistenza, ascolto e controlli gratuiti agli over 70, trasformando le strutture sanitarie in veri punti di riferimento per il territorio. Un'iniziativa che vuole ricordare come nessuno debba sentirsi solo, soprattutto quando le temperature elevate possono mettere a rischio la salute delle persone più fragili.

Ma la tutela della salute non riguarda soltanto chi ha già attraversato una vita intera. Significa anche investire sui più giovani, diffondendo la cultura della prevenzione, della consapevolezza e dei corretti stili di vita fin dall'adolescenza. Per ArtemisiaLab la medicina non si limita a curare una malattia: accompagna la persona in ogni fase della sua esistenza, creando un ponte tra generazioni e promuovendo una sanità che guarda al futuro. Questo approccio è coerente con le iniziative formative e preventive che il gruppo e la Fondazione Artemisia dedicano anche ai ragazzi.

«Prendersi cura degli anziani significa prendersi cura della parte più preziosa della nostra comunità. Nei mesi estivi il caldo può rappresentare una minaccia silenziosa. Per questo vogliamo che le nostre strutture siano non solo luoghi di cura, ma anche spazi di accoglienza, ascolto e protezione», sottolinea la presidente di ArtemisiaLab, Mariastella Giorlandino.

Una visione che va oltre la prestazione sanitaria. Perché la prevenzione non ha età: protegge gli anziani quando sono più vulnerabili e offre ai giovani gli strumenti per diventare gli adulti sani e consapevoli di domani. È questa l'idea di medicina che ArtemisiaLab continua a portare avanti: una sanità sempre aperta, sempre vicina alle persone e capace di trasformare ogni gesto di cura in un investimento per l'intera comunità.