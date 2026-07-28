Antica tenuta Palombo, l'eccellenza della Ciociaria che ha trasformato il vino in un motore di sviluppo

28 luglio 2026 a

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Ci sono aziende che producono vino e aziende che costruiscono identità. Antica Tenuta Palombo appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Nel cuore della Valle di Comino, ad Atina, questa realtà rappresenta oggi uno dei migliori esempi di come tradizione, innovazione e cultura d'impresa possano trasformarsi in un progetto capace di generare sviluppo economico, promozione territoriale e occupazione.

La storia di Antica Tenuta Palombo è strettamente legata alla nascita e alla valorizzazione dell'Atina Denominazione di Origine Controllata (DOC), una delle denominazioni più rappresentative del Lazio meridionale. Un riconoscimento che certifica la qualità di un territorio vocato alla viticoltura e tutela un patrimonio enologico unico. In questo percorso la tenuta ha svolto un ruolo determinante, contribuendo all'affermazione di una denominazione oggi sinonimo di qualità, identità territoriale e tradizione.

Negli anni Antica Tenuta Palombo è cresciuta ben oltre la produzione vitivinicola, diventando una realtà capace di coniugare vigneto, ospitalità, alta ristorazione ed eventi. Immersa nel paesaggio della Valle di Comino, tra terreni calcarei e condizioni climatiche ideali per la coltivazione della vite, la tenuta offre un'esperienza che unisce vino, cultura, gastronomia e valorizzazione del territorio.

L'investimento nell'enoturismo e nell'accoglienza ha reso Antica Tenuta Palombo un punto di riferimento per ricevimenti, incontri istituzionali, manifestazioni culturali e iniziative dedicate alla promozione delle eccellenze della Ciociaria, contribuendo a far conoscere un territorio che negli ultimi anni sta vivendo una significativa crescita turistica.

Alla base di questo percorso c'è una filosofia imprenditoriale fondata sulla ricerca della qualità, sul rispetto dell'ambiente e sulla valorizzazione delle tradizioni locali. Un impegno premiato anche sul piano internazionale. Dopo gli importanti riconoscimenti conquistati negli anni, anche nel 2026 i vini di Antica Tenuta Palombo hanno ottenuto nuovi e prestigiosi premi nelle principali competizioni enologiche internazionali, confermando l'elevato livello qualitativo della produzione e il ruolo della cantina tra le eccellenze del vino italiano.

Il valore della tenuta, tuttavia, va oltre il successo delle proprie etichette. Antica Tenuta Palombo rappresenta un modello concreto di sviluppo delle aree interne, capace di creare occupazione, promuovere il patrimonio ambientale e culturale e contribuire alla crescita economica della Valle di Comino.

In un Paese che punta sempre di più sulla valorizzazione del Made in Italy, esperienze come questa dimostrano come anche territori meno conosciuti possano diventare protagonisti grazie alla qualità, alla visione imprenditoriale e alla capacità di fare rete.

Antica Tenuta Palombo è oggi molto più di una cantina: è un simbolo della rinascita della Ciociaria, un'ambasciatrice dell'Atina DOC e una realtà che ha saputo trasformare il vino in uno strumento di promozione, cultura e sviluppo sostenibile per l'intero territorio.