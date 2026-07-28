Ambiente, Forza Italia Roma: in Municipio XV abusi e abbattimenti arborei illegittimi

28 luglio 2026 a

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"L'era Gualtieri e, nel Municipio XV, l'era Torquati verranno tristemente ricordate come quelle in cui gli abusi e gli abbattimenti indiscriminati e inspiegabili degli alberi erano praticamente all'ordine del giorno". Lo dichiarano, in una nota, la capogruppo capitolina di Forza Italia Rachele Mussolini e il capogruppo di Fi in Municipio XV Stefano Peschiaroli.

"Il caso più recente riguarda via Alessandro Fleming - continua il comunicato - dove il Municipio ha abbattuto tre esemplari di pinus pinea che, a detta di agronomi e associazioni, avrebbero potuto essere conservati e che, in quanto alberi di pregio, potrebbero essere abbattuti esclusivamente in casi eccezionali e pienamente documentati. Il tutto mentre altri quattro pinus pinea sani rischiano l'abbattimento per via del cantiere di 'riqualificazione' di Piazza Monteleone di Spoleto, in un momento storico in cui anche l'Ispra sta ampiamente denunciando i pericoli del surriscaldamento dell'asfalto per la salute dei cittadini legati agli abbattimenti selvaggi. A tal proposito condividiamo a pieno l'allarme lanciato dall'associazione Curaa che, dopo aver segnalato invano gli errori alla base dell'abbattimento degli alberi di via Fleming, ha diffidato ufficialmente il Dipartimento Tutela Ambientale e il Municipio XV a perseverare ulteriormente con questa scellerata e incomprensibile tabula rasa di esemplari sani che la Giunta Torquati nel Municipio e la Giunta Gualtieri nell'intero territorio capitolino stanno portando avanti ai danni dei cittadini romani".