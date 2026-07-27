Luca Dal Fabbro è il nuovo presidente di Confservizi

27 luglio 2026 a

a

a

Sarà Luca Dal Fabbro a guidare la Confservizi nazionale, la Confederazione formata da Asstra e Utilitalia che rappresenta 600 imprese dei servizi pubblici con oltre 150mila dipendenti. Lo ha deciso oggi all’unanimità l’Assemblea di Confservizi, convocata per il rinnovo degli organi: Dal Fabbro, Presidente esecutivo di Iren e Presidente di Utilitalia, subentra a Francesco Macrì.

“I settori dell’acqua, dei rifiuti, dell’energia e dei trasporti – dichiara Dal Fabbro – sono in rapida evoluzione e al contempo sono alle prese con sfide sempre più impegnative. Per superarle, le imprese dei servizi pubblici dovranno muoversi lungo le direttrici della transizione ecologica, della digitalizzazione e degli investimenti, in un’ottica di stampo industriale”.

Dal Fabbro vanta una lunga esperienza manageriale internazionale nel settore industriale, finanziario e dell’energia. Tra i vari incarichi ricoperti è stato presidente di Snam, amministratore delegato di ENEL Energia e E.On Italia, consigliere di amministrazione di Terna. Ha lavorato Procter&Gamble. Inoltre, è stato vicepresidente della Fondazione Snam, vicepresidente di Assoesco e di Aiget. È attualmente anche adjunct Professor all’Università LUISS. Ha pubblicato tre libri, l’ultimo “proteggere il futuro” sui temi interesse nazionale, sicurezza energetica e competitività.