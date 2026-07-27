27 luglio 2026 a

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Comunicare lo Sport. Percorsi teorici e pratici di comunicazione, marketing e diritto sportivo, pubblicato da Bulzoni e scritto da Pierfrancesco Barletta, Federico Oggiano e Manila Alfano, si propone come un testo introduttivo ma aggiornato per comprendere il sistema sportivo contemporaneo attraverso tre prospettive strettamente integrate: comunicazione, marketing e diritto sportivo.

Il principale punto di forza del volume risiede nell’approccio interdisciplinare adottato dagli autori. Lo sport non viene considerato esclusivamente come fenomeno agonistico, ma come realtà culturale, economica e mediatica, nella quale i diversi ambiti di analisi si influenzano reciprocamente. La comunicazione è presentata come l’elemento che contribuisce a costruire il valore dello sport attraverso narrazioni, immagini, media digitali e relazioni con i diversi pubblici; il marketing viene interpretato come leva strategica per il posizionamento e la gestione del brand sportivo; il diritto sportivo completa il quadro offrendo una panoramica delle norme, delle istituzioni e dei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale.

Di particolare interesse è anche la composizione del gruppo autoriale, che riunisce competenze provenienti da ambiti differenti ma complementari. Pierfrancesco Barletta apporta l’esperienza maturata ai vertici di importanti organizzazioni sportive italiane, tra cui FC Internazionale Milano, oltre a incarichi nel settore della governance e dell’impiantistica sportiva. Federico Oggiano contribuisce con competenze specifiche nell’ambito della comunicazione digitale e dei social media, mentre Manila Alfano integra la prospettiva giornalistica e accademica, maturata anche attraverso l’insegnamento della comunicazione sportiva presso l’Università IULM. La convergenza di questi profili professionali conferisce al volume un taglio pratico senza rinunciare al rigore dell’inquadramento teorico.

Dal punto di vista editoriale, il testo si distingue per la sua sintesi: con circa 140 pagine privilegia una finalità divulgativa e didattica rispetto a un approfondimento specialistico. Proprio questa caratteristica lo rende particolarmente adatto a studenti dei corsi di comunicazione, marketing sportivo e management dello sport, ma anche a giovani professionisti che desiderano acquisire una visione d’insieme dei principali processi che caratterizzano il settore.

Nel complesso, Comunicare lo Sport rappresenta una valida introduzione ai temi della comunicazione e del management sportivo. Pur senza ambire all’esaustività tipica dei manuali specialistici, il volume riesce a fornire una lettura organica delle principali dinamiche che attraversano lo sport contemporaneo, offrendo al lettore strumenti utili per comprendere un settore sempre più influenzato dalla comunicazione, dall’innovazione digitale e dalle trasformazioni del mercato.