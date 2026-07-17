Zest ed Eureka! lanciano Z_One, fondo di Venture Capital dedicato ad AI e UrbanTech

17 luglio 2026 a

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Zest S.p.A. ed Eureka! Venture SGR S.p.A. rafforzano la propria strategia di crescita nel Venture Capital e lanciano Z_One, nuovo Fondo di investimento in startup early-stage, prevalentemente nelle fasi pre-seed e seed, con focus su AI Applications e UrbanTech. Zest opererà in qualità di sponsor e advisory company, mettendo a disposizione il proprio dealflow, valorizzando la visione, le competenze e il track record maturati nei programmi di accelerazione, le attività di scouting e il network corporate e istituzionale. Il Fondo sarà gestito da Eureka! Venture SGR, società di gestione del risparmio indipendente, partecipata al 20% da Zest. Il Fondo Z_One sarà guidato da Luigi Capello, Giulio Montoli, già Chief Investment Officer di Zest Investments, e Giulia Fazzini, già Senior Investment Manager di Zest Investments, figure provenienti dal team Zest, a conferma della continuità industriale e strategica del progetto. Z_One ha un target di raccolta pari a 55 milioni di euro e prevede di realizzare fino a 100 investimenti. Zest sarà il primo investitore privato del Fondo, con un commitment pari a 5 milioni di euro. Zest ed Eureka! danno vita a una piattaforma integrata capace di presidiare l’intera catena del valore dell’innovazione, dall’accelerazione e dalla valorizzazione della ricerca scientifica fino alle fasi più avanzate del venture capital e dell’entrepreneurship through acquisition. A regime, Zest potrà contare su asset under management, diretti e indiretti, compresi tra 130 e 200 milioni di euro, consolidando un posizionamento distintivo nella gestione di capitali destinati all’innovazione nelle diverse fasi di sviluppo delle imprese. In questo quadro, Z_One combina le competenze e il dealflow proprietario di Zest con il track record di Eureka! nella promozione e nella gestione di fondi alternativi destinati a investitori istituzionali e professionali, traducendoli in una strategia di investimento strutturata e scalabile. La tesi di investimento di Z_One si concentra su due ambiti ad alto potenziale: l’intelligenza artificiale, quale tecnologia trasversale in grado di abilitare l’innovazione in molteplici settori industriali, e l’UrbanTech, verticale applicativa dedicata alla trasformazione di città, infrastrutture e servizi urbani. La strategia si articola in una prima fase di elevata diversificazione, con investimenti pre-seed fino a 200 mila euro, seguita da una fase di concentrazione, attraverso follow-on fino a un milione di euro nelle società che dimostrano il maggiore potenziale di crescita. Il team di Z_One, con un track record consolidato nell’investimento, testimoniato da operazioni di exit che hanno generato negli anni oltre 20 milioni di euro, nonché nella selezione e nell’accompagnamento di startup early-stage, rappresenta uno degli elementi distintivi del Fondo e un patrimonio di esperienza di particolare rilievo nel panorama italiano del venture capital, ulteriormente valorizzato all’interno della piattaforma di investimento di Eureka! Venture SGR, guidata dall’Amministratore Delegato Stefano Peroncini, che ad oggi ha raccolto oltre 135 milioni di euro attraverso fondi di Venture Capital e Private Equity dedicati all’innovazione e alla crescita delle PMI. Luigi Capello ha conseguentemente rimesso il mandato di Amministratore Delegato di Zest S.p.A. e gli incarichi di Presidente di Zest Innovation S.r.l. e Zest Investments S.r.l., restando membro del Consiglio di Amministrazione di Zest. Il nuovo incarico, come key people del Fondo e membro del Consiglio di Amministrazione di Eureka! Venture SGR, rappresenta la naturale evoluzione del percorso già avviato con Zest, con l’obiettivo di costruire una piattaforma capace di selezionare, accelerare e investire nelle startup a maggiore potenziale.

Marco Gay ha assunto la carica di Amministratore Delegato di Zest, lasciando il precedente ruolo di Presidente esecutivo. Marco Giovannini, già consigliere indipendente della Società dal 2017, è stato nominato Presidente non esecutivo. La nuova governance accompagnerà Zest nel consolidamento del modello delineato dal Piano Industriale 2025–2029, orientato verso una struttura sempre più VC-led, guidato da competenze e logiche proprie del venture capital, capace di selezionare, supportare e valorizzare iniziative ad alto potenziale, efficiente e scalabile. “Assumo questo incarico con piacere e con la volontà di contribuire alla nuova fase di crescita di Zest che ha l'obiettivo di consolidare il proprio ruolo come punto di riferimento per l’innovazione, valorizzando il talento dei giovani, sostenendo la nascita e lo sviluppo di nuove imprese. Il lancio del Fondo Z_One, per cui rivolgo i complimenti al team, è centrale per lo sviluppo e la crescita del gruppo ed è un passaggio fondamentale per l'intero ecosistema. Credo che investire nell’innovazione significhi contribuire concretamente all’evoluzione del nostro Paese, creando nuove opportunità, competenze e modelli di sviluppo capaci di generare valore nel tempo” Ha dichiarato Marco Giovannini, Presidente Non Esecutivo di Zest “Nell’evoluzione di Zest verso un modello sempre più VC-led, Z_One rappresenta un passaggio significativo e rafforza non solo il nostro ruolo nell'ecosistema dell'innovazione italiana ma anche la nostra capacità di valorizzare le migliori opportunità tecnologiche. È un progetto che fa parte del percorso intrapreso negli ultimi anni e valorizza la natura distintiva di Zest come piattaforma unica, integrata, capace di mettere a sistema capitale, competenze industriali, open innovation e un ampio ecosistema di startup investitori e partner.” Ha dichiarato Marco Gay, Amministratore Delegato e socio di Zest “In questo scenario, dove fare sistema è sempre più strategico, assumere il ruolo di Amministratore delegato di Zest è per me un grande onore e l’opportunità di contribuire con ancora maggiore determinazione alla crescita del Gruppo, insieme al nuovo Presidente, Marco Giovannini ad Antonella e Gabriele, alla guida rispettivamente di Zest Innovation e Zest Investments e a un team di donne e uomini di grande talento. A Luigi, Giulia e Giulio rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro e di pieno successo” “Dopo oltre 2 anni lascio la guida di Zest come CEO per perseguire l’evoluzione dell’originaria visione nata fondando LVenture Group nel 2013. Con Z_One vogliamo rispondere all’esigenza della filiera di sviluppo delle startup, di player integrati con risorse finanziarie importanti e rapidità di esecuzione degli investimenti nelle migliori realtà imprenditoriali e relazioni immediate con le corporate. La strategia è in linea con i migliori benchmark a livello internazionale dove sempre di più i fondi di investimento si stanno dotando di acceleratori di startup proprietari e viceversa. Anche il team, con me, Giulio Montoli e Giulia Fazzini, tutti provenienti da esperienze di accelerazione e di investimenti, riflette la diversità richiesta oggi nel settore.” Commenta Luigi Capello, key people di Z_One e Board Member di Eureka! Venture SGR “All’interno di Eureka!, con il supporto di Zest nelle fasi iniziali e quello di investitori delle startup nelle fasi successive, pensiamo di poter creare un’intera filiera di sviluppo con l’obiettivo di ricercare, investire e supportare le migliori startup al fine di creare i futuri campioni internazionali. Rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro al nuovo Presidente Giovannini e a Marco nel ruolo di Amministratore Delegato” “Z_One rappresenta la sintesi tra le competenze industriali di Zest nell’ecosistema delle startup e l’esperienza di Eureka! nella strutturazione e gestione di fondi di investimento alternativi, che ci consente di dare vita a una piattaforma integrata capace di accompagnare le startup dalla selezione fino alla crescita.” Così commenta Stefano Peroncini, Amministratore Delegato di Eureka! Venture SGR, che aggiunge: “Con Z_One completiamo un ulteriore tassello della piattaforma di investimento di Eureka!, confermando la nostra strategia di investire nel talento imprenditoriale lungo l’intera filiera del capitale: dall’accelerazione al technology transfer, dalle startup innovative agli spin-off della ricerca, fino alle PMI attraverso i search fund.” L'assunzione del commitment di Zest a investire 5 milioni di euro nel Fondo Z_One gestito dalla collegata Eureka! Venture SGR S.p.A., pur configurabile come operazione con parti correlate di maggior rilevanza ai sensi della procedura per la gestione delle operazioni con parti correlate approvata da Zest, è esente dall'applicazione di detta procedura in quanto posta in essere con società collegata rispetto alla quale non vi sono interessi di altre parti correlate della Società qualificabili come significativi secondo i criteri stabiliti dalla procedura.