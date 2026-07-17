Recruiting Days di Sviluppo Lavoro Italia con le Regioni: un partecipante su due avvia un rapporto di lavoro

17 luglio 2026 a

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Monitorati oltre 10.000 partecipanti alle iniziative sul territorio, incluse le 13 tappe itineranti dei truck della campagna "C'è Posto per Te". Il 47,5% ha trovato un'occupazione dopo l'evento. Bene la partecipazione di giovani e donne, forte l'impatto su chi era lontano dal mercato del lavoro



Quasi un partecipante su due ai Recruiting Days ha avviato un rapporto di lavoro nei mesi successivi all'evento. È quanto emerge dall'analisi sugli esiti occupazionali dei partecipanti ai Recruiting Days promossi da Sviluppo Lavoro Italia, società in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comprese le 13 tappe itineranti realizzate con i truck nell’ambito della campagna “C’è Posto per te”.

Sui 10.192 partecipanti monitorati, 4.838 hanno avviato un rapporto di lavoro dopo aver preso parte all'iniziativa, pari al 47,5% del totale. Tra le assunzioni rilevate, il 12,9% ha riguardato contratti a carattere permanente.



L'analisi restituisce anche una fotografia dei profili coinvolti: le donne rappresentano il 42% degli assunti e gli uomini il 58%, mentre i giovani sotto i 34 anni superano il 46% del totale, a conferma della capacità delle iniziative di intercettare le fasce più giovani della popolazione. Particolarmente significativo il risultato per chi si trovava in condizioni di maggiore distanza dal mercato del lavoro: il 45% di coloro che hanno registrato un'assunzione dopo l'evento non aveva mai avuto un contratto di lavoro, oppure la sua ultima esperienza lavorativa risaliva a oltre sei mesi prima.



Con le proprie iniziative, realizzate in stretta collaborazione e sinergia con le Regioni e i Centri per l’Impiego, Sviluppo Lavoro Italia ha portato sul territorio informazione, orientamento e servizi per avvicinare i cittadini al mercato del lavoro, con una particolare attenzione a giovani e donne. Attività che hanno visto la partecipazione proattiva di molte imprese, che hanno dimostrato interesse e spirito propositivo. Il format itinerante “C’è Posto per te” ha permesso di raggiungere diverse aree del Paese, favorendo l'incontro tra persone in cerca di occupazione e imprese, mettendo a disposizione un punto di contatto diretto con i servizi per il lavoro.



“I risultati dei Recruiting Days organizzati da Sviluppo Lavoro Italia confermano che la strada intrapresa è quella giusta – ha affermato Paola Nicastro, Presidente e Amministratore Delegato di Sviluppo Lavoro Italia –. I dati positivi dimostrano il valore di un modello capace di mettere realmente in contatto domanda e offerta di lavoro. Il format itinerante ‘C’è Posto per Te’ ci ha permesso di portare opportunità di lavoro direttamente nei territori, favorendo l'incontro tra i candidati e le imprese alla ricerca di competenze. È un approccio che sta producendo risultati tangibili e che contribuisce a rafforzare il legame tra aziende, cittadini e servizi per il lavoro. Significativo è anche il dato relativo ai giovani, che rappresenta un'ulteriore conferma della capacità di iniziative come questa di intercettare alcune fasce della popolazione e di accompagnarle verso un primo inserimento o un nuovo percorso professionale. Il nostro impegno è continuare a lavorare per un mercato del lavoro sempre più inclusivo” ha concluso.