Recruiting Days di Sviluppo Lavoro Italia con le Regioni: un partecipante su due avvia un rapporto di lavoro
Monitorati oltre 10.000 partecipanti alle iniziative sul territorio, incluse le 13 tappe itineranti dei truck della campagna "C'è Posto per Te". Il 47,5% ha trovato un'occupazione dopo l'evento. Bene la partecipazione di giovani e donne, forte l'impatto su chi era lontano dal mercato del lavoro
Quasi un partecipante su due ai Recruiting Days ha avviato un rapporto di lavoro nei mesi successivi all'evento. È quanto emerge dall'analisi sugli esiti occupazionali dei partecipanti ai Recruiting Days promossi da Sviluppo Lavoro Italia, società in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comprese le 13 tappe itineranti realizzate con i truck nell’ambito della campagna “C’è Posto per te”.
Sui 10.192 partecipanti monitorati, 4.838 hanno avviato un rapporto di lavoro dopo aver preso parte all'iniziativa, pari al 47,5% del totale. Tra le assunzioni rilevate, il 12,9% ha riguardato contratti a carattere permanente.
L'analisi restituisce anche una fotografia dei profili coinvolti: le donne rappresentano il 42% degli assunti e gli uomini il 58%, mentre i giovani sotto i 34 anni superano il 46% del totale, a conferma della capacità delle iniziative di intercettare le fasce più giovani della popolazione. Particolarmente significativo il risultato per chi si trovava in condizioni di maggiore distanza dal mercato del lavoro: il 45% di coloro che hanno registrato un'assunzione dopo l'evento non aveva mai avuto un contratto di lavoro, oppure la sua ultima esperienza lavorativa risaliva a oltre sei mesi prima.
Con le proprie iniziative, realizzate in stretta collaborazione e sinergia con le Regioni e i Centri per l’Impiego, Sviluppo Lavoro Italia ha portato sul territorio informazione, orientamento e servizi per avvicinare i cittadini al mercato del lavoro, con una particolare attenzione a giovani e donne. Attività che hanno visto la partecipazione proattiva di molte imprese, che hanno dimostrato interesse e spirito propositivo. Il format itinerante “C’è Posto per te” ha permesso di raggiungere diverse aree del Paese, favorendo l'incontro tra persone in cerca di occupazione e imprese, mettendo a disposizione un punto di contatto diretto con i servizi per il lavoro.
“I risultati dei Recruiting Days organizzati da Sviluppo Lavoro Italia confermano che la strada intrapresa è quella giusta – ha affermato Paola Nicastro, Presidente e Amministratore Delegato di Sviluppo Lavoro Italia –. I dati positivi dimostrano il valore di un modello capace di mettere realmente in contatto domanda e offerta di lavoro. Il format itinerante ‘C’è Posto per Te’ ci ha permesso di portare opportunità di lavoro direttamente nei territori, favorendo l'incontro tra i candidati e le imprese alla ricerca di competenze. È un approccio che sta producendo risultati tangibili e che contribuisce a rafforzare il legame tra aziende, cittadini e servizi per il lavoro. Significativo è anche il dato relativo ai giovani, che rappresenta un'ulteriore conferma della capacità di iniziative come questa di intercettare alcune fasce della popolazione e di accompagnarle verso un primo inserimento o un nuovo percorso professionale. Il nostro impegno è continuare a lavorare per un mercato del lavoro sempre più inclusivo” ha concluso.