Il karaoke torna di moda: perché le serate di canto conquistano l'Italia

17 luglio 2026 a

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C'è stato un tempo in cui il karaoke veniva associato quasi esclusivamente ai ricordi di feste anni Novanta o alle sale private in stile giapponese. Oggi la percezione è cambiata radicalmente: cantare in pubblico, microfono alla mano e testo dei brani proiettato su uno schermo, è tornato a essere una delle attività serali più richieste in Italia, capace di riempire locali dal lunedì al weekend.

Dalla televisione ai locali: un revival trasversale

Il segnale più evidente di questo ritorno arriva anche dal piccolo schermo: negli ultimi mesi il karaoke è tornato protagonista del prime time con un programma condotto da uno dei volti più noti della tv generalista, mentre il fenomeno si allarga anche al mondo dei videogiochi, con titoli dedicati che permettono di esercitarsi prima di salire sul palco vero e proprio. Un segnale chiaro di come il canto amatoriale, lontano da ogni pretesa professionale, sia diventato un intrattenimento mainstream capace di attraversare generazioni diverse.

Un mercato in crescita, anche a Roma

Non si tratta soltanto di una moda passeggera. A livello internazionale il settore del karaoke continua a crescere, spinto anche dall'introduzione di nuove tecnologie come la correzione vocale in tempo reale e gli effetti in realtà aumentata, pensati per rendere l'esperienza ancora più accessibile anche a chi non si sente sicuro della propria voce. Un trend che si riflette anche nella crescente offerta di serate a tema nei locali delle grandi città italiane, Roma compresa.

La Capitale, del resto, sta ripensando la propria offerta serale , tra la richiesta di una movida più organizzata e la ricerca, da parte di romani e turisti, di format diversi dal solito giro di locali. Il karaoke, in questo contesto, si inserisce come un'alternativa semplice ed economica, capace di animare le serate senza gli eccessi spesso al centro del dibattito cittadino.

Perché il karaoke funziona ancora così bene

Il segreto del successo di lungo periodo del karaoke risiede probabilmente nella sua natura profondamente democratica. Non servono doti canore particolari, non c'è una soglia d'ingresso legata all'età o al gusto musicale: chiunque può salire sul palco per tre minuti, scegliere un brano amato e condividere con amici e sconosciuti un momento di leggerezza. È un'attività che funziona altrettanto bene per una cena tra colleghi, una serata tra amiche o un after-work destrutturato, e che si adatta perfettamente al desiderio, sempre più diffuso, di vivere esperienze partecipative piuttosto che passive.

Non a caso, il karaoke viene sempre più spesso scelto anche in contesti diversi da quello puramente ricreativo: molte aziende lo propongono come attività di team building informale, capace di abbattere le gerarchie e mettere sullo stesso piano colleghi di ruoli diversi per una serata. Allo stesso modo, gruppi di amici che si ritrovano dopo tempo lo scelgono spesso come attività a bassa soglia di imbarazzo collettivo: la consapevolezza che tutti, prima o poi, dovranno esibirsi rende il pubblico naturalmente più indulgente e partecipativo rispetto ad altri contesti serali.

Anche i social hanno contribuito a rilanciare la voglia di cantare in pubblico: challenge musicali, cover improvvisate e brani virali diventano spesso l'occasione per proporre proprio quel titolo la sera successiva, microfono in mano, davanti a un pubblico di amici pronto ad applaudire, o quantomeno a perdonare qualche nota stonata. A differenza delle sale karaoke private in stile asiatico, diffuse soprattutto nelle grandi metropoli, il format del karaoke da pub aggiunge un ulteriore elemento di socialità: cantare non davanti al proprio gruppo chiuso in una stanza, ma di fronte all'intero locale, in un clima di festa condivisa che si costruisce esibizione dopo esibizione.

Non solo giovani: un pubblico trasversale

Un altro elemento che spiega la longevità del fenomeno è la sua capacità di parlare a fasce d'età molto diverse tra loro. Se un tempo il karaoke veniva associato soprattutto a un pubblico giovane, oggi non è raro trovare sullo stesso palco quarantenni che rispolverano i tormentoni della propria adolescenza e ventenni che si cimentano con brani diventati virali sui social. Questa convivenza generazionale rende le serate karaoke un'occasione di incontro raramente replicabile in altri format di intrattenimento serale, e contribuisce a spiegare perché sempre più locali abbiano scelto di inserirlo in modo stabile nella propria programmazione settimanale, anziché proporlo come evento occasionale legato a ricorrenze particolari.

Dove cantare a Roma

Anche la Capitale non fa eccezione, e negli ultimi tempi sono sempre di più i locali che dedicano una o più serate settimanali al karaoke. Nel cuore del centro storico, a pochi passi da Piazza Venezia, il Trinity College Pub ha trasformato il karaoke in un appuntamento fisso della settimana, con serate dedicate ogni lunedì, mercoledì e giovedì a partire dalle 22:00. Sul palco trova spazio ogni età, interesse e genere musicale, in un contesto che unisce buona cucina internazionale, birre alla spina e un'atmosfera da pub irlandese autentico. Chi cerca informazioni su orari e format delle serate può consultare la pagina dedicata al karaoke del locale.

Un fenomeno destinato a durare

Complice la voglia diffusa di socialità e la crescita costante del mercato a livello internazionale, il karaoke sembra tutt'altro che un fenomeno di passaggio. Semplice da organizzare, economico da proporre e capace di generare un coinvolgimento immediato, continua a conquistare nuovi pubblici, confermandosi come una delle forme di intrattenimento serale più trasversali degli ultimi anni.