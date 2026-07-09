A Ostia apre Different Wine: il mondo del vino a 360°, raccontato da tre generazioni di donne

09 luglio 2026 a

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Apre venerdì 10 luglio a Ostia Different Wine, un nuovo locale dedicato al vino inteso come cultura, esperienza e strumento di connessione tra persone e territori. Non solo un ristorante, ma un progetto a 360 gradi che unisce la cucina d'eccellenza, un'enoteca fornita e uno spazio appositamente pensato per degustazioni, corsi ed eventi. Il tratto distintivo di Different Wine risiede nella sua stessa anima: è una realtà interamente al femminile, guidata con passione da tre generazioni – nonna, figlia e nipote – con una presenza giovane e dinamica, under 20, attivamente inserita in azienda. Da questa armonica convivenza prende forma l'identità profonda del locale: l'esperienza e il rispetto della tradizione da un lato, una ventata di freschezza, innovazione e contemporaneità dall'altro. La proposta culinaria riflette fedelmente la medesima filosofia. Il menu non è firmato da un singolo chef, ma nasce dall'unione e dal confronto delle tre generazioni, offrendo grandi classici di carne e di pesce, con una particolare attenzione e cura per i crudi sia di terra che di mare. A completare l'offerta, una ricca selezione di formaggi, affettati, taglieri scelti, fritti artigianali e sfizi ideati per la condivisione. Un ruolo di primo piano è affidato al vino e alla valorizzazione del territorio. La carta dei vini premia e dà risalto alle eccellenze delle cantine regionali del Lazio, per poi estendersi alle migliori produzioni dell'intera Penisola e a ricercate chicche internazionali. Accanto alle bottiglie trovano spazio i prodotti gastronomici regionali e gli oli extravergine del territorio, che gli ospiti potranno anche acquistare direttamente in loco, grazie alla formula enoteca. Il progetto si fonda su un'idea di ospitalità autentica e inclusiva, dove l'alta qualità del prodotto si sposa con un servizio semplice, accogliente e mai distante, lontano da logiche di lusso ostentato. Una filosofia che si traduce concretamente anche nell'accessibilità dell'offerta: da Different Wine si può scegliere di degustare un singolo calice di vino accompagnato da chips artigianali così come una prestigiosa bottiglia di champagne abbinata a un crudo di mare di assoluto pregio, all'interno di un ambiente in cui l'appassionato esperto e il curioso si sentono ugualmente a casa.

“Different Wine nasce dalla nostra viscerale passione per il vino e da anni di solida esperienza maturata sul campo nella ristorazione - Valentina Fabbri Biancone, titolare di Different Wine - Volevamo dare vita a un luogo che sapesse parlare a chiunque: all'appassionato alla ricerca dell'etichetta rara e di nicchia, così come alla persona che varca la soglia per la prima volta e desidera semplicemente trascorrere del tempo di qualità, con un buon calice tra le mani. Il vino, per noi, è prima di tutto uno straordinario strumento di incontro, condivisione e relazione.”

Il fitto calendario di esperienze e appuntamenti renderà il locale un punto di riferimento non solo per chi cerca un wine bar, ma per chiunque desideri approfondire la cultura enologica. L'offerta prevede masterclass esclusive con i produttori vinicoli del Lazio e d'Italia, corsi di degustazione personalizzati (individuali e anche a domicilio), e percorsi di degustazione guidata da tre o quattro calici con abbinamenti gastronomici curati direttamente dalla titolare insieme a sommelier professionisti. La struttura è inoltre attrezzata per ospitare eventi privati e grandi ricorrenze, e propone l'innovativo format “Corner Different Wine”, pensato per portare la cucina e la selezione di vini direttamente a casa dei clienti o all'interno di eventi aziendali e privati, in particolare in occasione delle festività. Il calendario completo di tutte le iniziative sarà consultabile e prenotabile sul sito ufficiale successivamente alla data di apertura. Different Wine aprirà ufficialmente le sue porte a Ostia venerdì 10 luglio in Piazza Quarto dei Mille. Per informazioni, prenotazioni ed eventi è possibile contattare il numero +39 340 509 1107, visitare il sito differentwine.it o seguire i canali social ufficiali del locale.