Luciano Buonfiglio e Giovanni Malagò ricevono la Laurea Honoris Causa dell'ACS-ASOMI College

Il prestigioso ateneo internazionale ha conferito al Salone d'Onore del CONI i titoli accademici: premiati i vertici dello sport italiano e internazionale, campioni, professionisti della comunicazione e della human performance

09 luglio 2026 a

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ROMA – Il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio e il neo-presidente della FIGC membro del CIO Giovanni Malagò figurano tra i protagonisti della cerimonia di conferimento delle Lauree Honoris Causa promossa dal prestigioso ateneo internazionale ASOMI College of Sciences, svoltasi questa mattina a Roma presso il Salone d’Onore del CONI.

L’evento solenne, celebrato dal Presidente dell’Ateneo, Dario Silvestri, ha riunito personalità e autorità del movimento olimpico, figure chiave delle federazioni sportive internazionali, atleti e professionisti della comunicazione sportiva, con l’obiettivo di valorizzare il dialogo tra governance, alta formazione, ricerca scientifica e sport di vertice.

La sessione ufficiale ha visto il conferimento del “Doctorate in Sport Governance and International Relations” Honoris Causa al Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e a Giovanni Malagò, già numero uno del CONI e del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026, neo-presidente della FIGC-Federazione Italiana Giuoco Calcio, e a Ivo Ferriani, membro CIO e Presidente della IBSF.

Nell’istanza di conferimento al Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, si legge: “Quale autorevole interprete dei più alti valori dello sport italiano, per il costante impegno profuso, in Luciano Buonfiglio l’Ateneo onora l’unione, unica nella storia del CONI, tra l’atleta olimpico e il dirigente: tra la passione dei Giochi e il rigore della buona amministrazione”.

In Giovanni Malagò, l’ateneo ha voluto “onorare una delle figure di più alto profilo dell’intero movimento sportivo internazionale, riconoscendone la sintesi rara di visione, autorevolezza e servizio istituzionale. A colui che ha guidato lo Sport italiano in una stagione cruciale, e che è oggi protagonista della diplomazia olimpica mondiale, va la più alta considerazione accademica di questa Istituzione”.

Nel corso della sessione ufficiale hanno ricevuto il riconoscimento accademico anche Ivo Ferriani, membro del CIO e Presidente della International Bobsleigh and Skeleton Federation (IBSF), e il Presidente della IWF-International Weightlifting Federation, Mohammed Jalood Al Shammari.

La cerimonia ha visto conferire altre quattro Lauree honoris causa. “Bachelor of Science in Sports Sciences and Human Performance” al pugile italiano campione del mondo WBA 2016, Giovanni De Carolis, al celebre atleta IFBB Pro Andrea Presti, protagonista del ritorno dell'Italia sul palcoscenico del Mr. Olympia dopo ventotto anni di assenza dalla massima competizione mondiale del bodybuilding, e al militare dell’Esercito Italiano Angelo Zullo, professionista nel campo della Human Performance. Infine, conferita la laurea “Doctorate in Sports Communication and Journalism” a Gianluca Meola, giornalista e media strategist della comunicazione e del management sportivo.

La cerimonia si è svolta alla presenza della delegazione istituzionale del College, rappresentata dall’Head of Department of Sport and Exercise Science, Antonio Urso, storico Presidente FIPE ed ex Presidente della European Weightlifting Federation, e dal Prof. Massimiliano Febbi, Head of Department of Physiotherapy and Sports Rehabilitation.

La mattinata si è conclusa con una sessione dedicata alla Sport Diplomacy, occasione di confronto sul ruolo dello sport quale strumento di cooperazione internazionale, dialogo tra istituzioni e crescita culturale, confermando la volontà del College di promuovere una sempre più stretta integrazione tra mondo accademico e sistema sportivo.