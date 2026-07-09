I cento anni del Napoli, presentato il libro di Coppola a Roma

Redazione 09 luglio 2026 a

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Il calcio delle grandi emozioni, rivivere la magia dello sport più popolare tra la gente riavvolgendo un secolo di storia e le 30 più significative amichevoli che hanno portato le squadre di calcio a esplorare stadi e territori, passioni e tradizioni. L’occasione a cena con l’autore, prezioso format che unisce temi e sentimenti. Indimenticabili. I cento anni del Napoli raccontati con le storie delle sue amichevoli internazionali” scritto da Gianfranco Coppola giornalista di lungo corso e presidente nazionale della Unione Stampa Sportiva Italiana.

Elegante la location: Palazzo Ripetta - Relais & Châteaux coordinata a cura di Gianni Maiellaro, economista e organizzatore di salotti culturali, che per l’occasione, in concomitanza dei Campionati del Mondo di Calcio, seppur orfani della Nostra amata nazionale Italiana, ha declinato in Cena con i Campioni motivo del dibattito su un tema così suggestivo intorno ai temi contenuti nel libro Indimenticabili - I cento anni del Napoli raccontati attraverso le storie delle amichevoli internazionali edito da Le Varie, il cui ricavato è destinato a La Casa di Tonia, centro di solidarietà fortemente voluto dal Cardinale Emerito di Napoli S. Em. Crescenzio Sepe.

L’evento Promosso da Fondazione Roma Europea ha originato un talk moderato da Alessandra Barone del Tg1 garbata e sempre meticolosa nel raccontare i campioni dello sport. Dopo l’introduzione di Gianni Maiellaro e la puntuale conduzione di Alessandra Barone, con l’autore sono intervenuti il Senatore Sergio Rastrelli, Napoli Club Parlamento; ⁠il Senatore Walter Verini, Coordinatore del Comitato Curve, Ultras e Criminalità della Commissione Antimafia; l’Onorevole Dario Carotenuto, Capogruppo Vigilanza Rai; Pina Debbi, vicedirettrice TG La7; ⁠Professor Cesare San Mauro, segretario Fondazione Roma Europea. Ospite d’onore l’indimenticabile Presidente del calcio Napoli Corrado Ferlaino che del secolo di vita del Napoli ne ha trascorso oltre metà alla guida del club di cui è stato sempre grandissimo tifoso, a cui è stato conferito il Premio USSI.

Ad agosto 2026 il Napoli Calcio compie 100 anni di storia. Questo libro ripercorre le 100 stagioni azzurre raccontandole da una prospettiva inedita e speciale: le amichevoli internazionali più famose e importanti degli azzurri, spesso dimenticate e che con questo volume tornano protagoniste con campioni indimenticabili che sono stati protagonisti, da Maradona a Pelè, a Cruijff, a Ibrahimovic, Zico e Messi. Il libro di Gianfranco Coppola è arricchito da 36 racconti di queste amichevoli di campioni, dirigenti e giornalisti che quel giorno erano in prima linea. Come Careca, Bruscolotti, Canè, Ferlaino, Carratelli, Acampora, Iavarone, De Luca, Cisternino e molti altri. Un libro di calcio unico nel suo genere. Prefazione di Marino Niola.