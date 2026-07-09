Comunicazione, CORE Video Factory lancia i nuovi video podcast per aziende, enti e brand

09 luglio 2026 a

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Approfondimento, storytelling e contenuti originali sempre più al centro delle strategie di comunicazione. In questo scenario, Core Video Factory, la unit di Core dedicata alla produzione audiovisiva, lancia ufficialmente la propria offerta di video podcast rivolti ad aziende, istituzioni, associazioni e manager interessati a sviluppare format editoriali innovativi e contenuti ad alto valore aggiunto.

Pensati per un ecosistema digitale sempre più orientato alla fruizione on demand, i video podcast rappresentano oggi uno degli strumenti più efficaci per raccontare brand, approfondire temi strategici e costruire relazioni dirette con stakeholder e community. Core Video Factory propone format personalizzati capaci di integrare video, audio e distribuzione multicanale, con produzioni progettate per YouTube, Spotify e social media.

L’offerta comprende ideazione editoriale, definizione del format, scrittura, produzione video, regia, post-produzione, distribuzione e promozione dei contenuti, con l’obiettivo di supportare aziende e organizzazioni nella costruzione di progetti narrativi accessibili e riconoscibili.

L'esperienza maturata nella realizzazione di format come “Oltre l’Etichetta” di Centromarca, “Urban Mobility Talks” di Unipol, “Includere” del Diversity and Inclusion Hub, “The Tourism Thinker” di Hub Turismo Italia e numerosi altri progetti confermano il ruolo sempre più centrale dei video podcast all’interno delle strategie di comunicazione integrata. Strumenti capaci di coniugare approfondimento, autorevolezza e accessibilità, i video podcast consentono infatti di sviluppare conversazioni di valore, ampliare la visibilità dei contenuti e rafforzare il posizionamento di aziende, istituzioni e organizzazioni presso i propri pubblici di riferimento.

I format sviluppati dalla unit potranno spaziare tra innovazione, sostenibilità, energia, mobilità, economia e società, attraverso interviste, talk verticali e branded content.

«Abbiamo creato una nuova business unit dedicata allo sviluppo di contenuti tailor made per supportare le aziende nel loro posizionamento corporate e istituzionale. L'obiettivo è coinvolgere stakeholder, mondo accademico e attori strategici, costruendo una narrazione autorevole attraverso nuovi media e canali di comunicazione. Questa nuova unit nasce per tradurre temi complessi e contenuti tecnici in linguaggi più accessibili e divulgativi, favorendo un dialogo efficace tra imprese, istituzioni e opinione pubblica ampliando l’audience di riferimento», Pierangelo Fabiano, CEO di CORE.

Con il lancio della nuova offerta video podcast, Core Video Factory consolida il proprio posizionamento nell’ambito della produzione di contenuti audiovisivi e della comunicazione integrata, ampliando gli strumenti a disposizione di aziende e istituzioni per raccontare progetti, visioni e trasformazioni.