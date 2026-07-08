Trasporto aereo, Lega: "Sviluppo di Fiumicino ormai urgente"

Tutte le parti coinvolte facciano la loro parte per accelerare l'iter autorizzativo

08 luglio 2026 a

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“E' prioritario accelerare il più possibile le procedure di autorizzazione del piano di sviluppo sostenibile di Fiumicino, con la realizzazione della quarta pista". E' quanto dichiarano, in una nota, i rappresentanti della Lega in Commissione Trasporti della Camera, la capogruppo Elena Maccanti, Riccardo Marchetti e Andrea Dara.

Il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, con l'approvazione del nuovo Piano Nazionale Aeroporti, ha definito il quadro che consente di programmare la crescita del traffico aereo nazionale fino a 300 milioni di passeggeri all'anno. Lo sviluppo sostenibile dell'hub della Capitale è il tassello fondamentale per raggiungere questo obbiettivo, in quanto Fiumicino potrà passare da 50 a 100 milioni di passeggeri, riducendo fortemente il rumore e senza alcun riflesso sui volumi complessivi della riserva circostante. Il piano, peraltro, raccoglie il consenso della popolazione e delle istituzioni locali.

La 4 pista porterà inoltre Circa 14.000 posti di lavoro diretti nel solo Comune di Fiumicino. 300mila tra diretti, indiretti e indotto a livello nazionale.Per la prima volta e grazie a questo Governo questa opera - confermata nuovamente nel PNA - potrà finalmente essere realizzata, quindi chiediamo che tutte le parti coinvolte facciano la loro parte per l'attuazione del piano, che comporta l'investimento di 9 miliardi di euro di risorse private concludono i parlamentari della Lega.

