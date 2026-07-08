Trasporto aereo, Lega: "Sviluppo di Fiumicino ormai urgente"
Tutte le parti coinvolte facciano la loro parte per accelerare l'iter autorizzativo
“E' prioritario accelerare il più possibile le procedure di autorizzazione del piano di sviluppo sostenibile di Fiumicino, con la realizzazione della quarta pista". E' quanto dichiarano, in una nota, i rappresentanti della Lega in Commissione Trasporti della Camera, la capogruppo Elena Maccanti, Riccardo Marchetti e Andrea Dara.
Il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, con l'approvazione del nuovo Piano Nazionale Aeroporti, ha definito il quadro che consente di programmare la crescita del traffico aereo nazionale fino a 300 milioni di passeggeri all'anno. Lo sviluppo sostenibile dell'hub della Capitale è il tassello fondamentale per raggiungere questo obbiettivo, in quanto Fiumicino potrà passare da 50 a 100 milioni di passeggeri, riducendo fortemente il rumore e senza alcun riflesso sui volumi complessivi della riserva circostante. Il piano, peraltro, raccoglie il consenso della popolazione e delle istituzioni locali.
La 4 pista porterà inoltre Circa 14.000 posti di lavoro diretti nel solo Comune di Fiumicino. 300mila tra diretti, indiretti e indotto a livello nazionale.Per la prima volta e grazie a questo Governo questa opera - confermata nuovamente nel PNA - potrà finalmente essere realizzata, quindi chiediamo che tutte le parti coinvolte facciano la loro parte per l'attuazione del piano, che comporta l'investimento di 9 miliardi di euro di risorse private concludono i parlamentari della Lega.