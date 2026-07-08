oVer Edizioni pubblica “La verità dentro il rumore. Quando comunicare significa costruire fiducia” di Domenico Colotta e Attilio Lombardi, fondatori di Ital Communications

Rigorosità, credibilità ed etica del lavoro sono i pilastri su cui occorre costruire quotidianamente un'identità distintiva e responsabile

08 luglio 2026 a

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“La verità dentro il rumore. Quando comunicare significa costruire fiducia” è il saggio scritto dai giornalisti Domenico Colotta e Attilio Lombardi, fondatori dell’agenzia di comunicazione Ital Communications. Il libro è stato pubblicato in occasione dei dieci anni di attività dell’agenzia da oVer Edizioni, la casa editrice creata dagli stessi autori durante il lockdown per la pandemia di Covid-19, nel 2020.



Il volume affronta temi di grande attualità, tra cui la disinformazione e l’Intelligenza Artificiale, analizzata nei suoi rischi ma anche nelle tante opportunità che offre. Colotta e Lombardi sottolineano la necessità di comunicare con etica e responsabilità, evitando il sensazionalismo e basando, invece, la comunicazione su elementi di sobrietà e trasparenza.

Il titolo del saggio evoca due parole emblematiche, verità e fiducia, che secondo gli autori sono alla base di una comunicazione efficace e coerente, in grado di svolgere un ruolo decisivo nell’attuale caos mediatico. Rigorosità, credibilità ed etica del lavoro, spiegano, “sono i pilastri su cui costruiamo quotidianamente la nostra identità distintiva” con l’agenzia Ital Communications, puntando sulla specializzazione, sulla cura artigianale di ogni progetto, anziché sul volume e sulla standardizzazione dei contenuti.