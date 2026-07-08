Il Gruppo RTL 102.5 in diretta anche d'estate

I programmi saranno in onda in diretta dalle location del TH Resorts di Praia a Mare, in Calabria, del TH Resorts di San Teodoro, in Sardegna, e da Lipari, in Sicilia.

08 luglio 2026 a

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L'estate sempre in diretta del Gruppo RTL 102.5, dalla Calabria alla Sicilia, passando per la Sardegna. Anche quest'anno, come avviene da moltissime stagioni, il Gruppo RTL 102.5 – ascoltato da oltre 9,5 milioni di italiani ogni giorno – trasferisce i programmi nelle località di mare.

A partire dal 27 luglio, il Gruppo RTL 102.5 sarà in diretta dal TH Resorts di Praia a Mare, in Calabria, e dal TH Resorts di San Teodoro, in Sardegna, con RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia, che trasmetterà anche da Lipari.

La programmazione accompagnerà gli ascoltatori durante l'estate con musica, intrattenimento e racconti dai luoghi di vacanza, sempre rigorosamente in diretta. Non mancherà l'informazione, con il Giornale Orario allo scoccare di ogni ora, diretto da Ivana Faccioli.

I conduttori e i giornalisti del Gruppo RTL 102.5 faranno vivere l'estate italiana a tutti coloro che si metteranno in viaggio, sempre sintonizzati sulla prima radio d'Italia. Non solo, potranno rimanere aggiornati sulle notizie e sui fatti del giorno, riascoltando i programmi e i notiziari grazie a RTL 102.5 Play. Il racconto continua anche sui social, dove il Gruppo RTL 102.5 conta numeri milionari in termini di video views.

TH Resorts da oltre 45 anni si impegna a trasformare in esperienze autentiche i desideri di vacanza di ogni ospite. 32 hotel e resort, sei modi di vivere la vacanza, tra mare, montagna, città e lago, in Sicilia, Sardegna, Isola d'Elba, Toscana, Puglia, Calabria, Campania, Egitto, Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Svizzera, Veneto, Roma, Assisi e Lago di Garda.

