I ricavi di Cedacri crescono del 5% nel semestre, riduce la leva finanziaria

08 luglio 2026 a

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Conti in crescita per Cedacri, società di servizi IT per il settore bancario controllata dal gruppo Ion. Nel primo semestre la società della galassia del miliardario Andrea Pignataro ha registrato ricavi per 254 milioni di euro, in aumento del 5% rispetto allo stesso periodo del 2025.

L'ebitda adjusted, ovvero il margine operativo lordo rettificato, è cresciuto del 43% raggiungendo i 124 milioni di euro, con una marginalità pari al 49% dei ricavi.

La crescita dell'ebitda, secondo quanto riferito da fonti finanziarie, ha contribuito al miglioramento della leva finanziaria netta, scesa in un anno da 4,62 a 3,34 volte l'ebitda adjusted pro-forma.

Nel corso del semestre Cedacri ha inoltre riacquistato obbligazioni per 14,5 milioni di euro, portando il debito in circolazione a 1.016 milioni.

A giugno la liquidità della società si è attestata a 18 milioni di euro, in calo rispetto ai 164 milioni di dicembre. La riduzione è legata ai pagamenti per incentivi all'esodo, pari a 41 milioni di euro, alle distribuzioni nette agli azionisti per 70 milioni e al riacquisto di bond. La linea revolving da 60 milioni di euro resta invece inutilizzata.