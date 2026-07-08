Asl Roma 3, al via la teleassistenza per la tutela dei pazienti fragili durante le ondate di calore

08 luglio 2026 a

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La Asl Roma 3 ha attivato un nuovo percorso di teleassistenza estiva a supporto dei Medici di Medicina Generale e dei Medici dei CAD, nell'ambito del Piano Operativo Regionale per la prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore – Estate 2026, promosso dalla Regione Lazio. L'iniziativa, appena avviata durerà fino a settembre, ed è rivolta ai cittadini over 65 e ai pazienti con patologie croniche e cardiovascolari e/o in condizioni di fragilità che, secondo la valutazione del proprio Medico di Medicina Generale o del Medico del CAD, possono beneficiare di un percorso di teleassistenza durante il periodo estivo e che vengono arruolati sulla piattaforma regionale PRT TiCuro.

“Attraverso la piattaforma i pazienti potranno ricevere un contatto settimanale di teleassistenza, compilare un breve questionario dedicato alle ondate di calore e accedere a materiale informativo ed educativo per affrontare in sicurezza il periodo di maggiore esposizione alle alte temperature. Se nel corso della teleassistenza, che verrà condotta da personale infermieristico della ASL Roma 3, emergono elementi che richiedono un approfondimento clinico, sarà effettuata una segnalazione ai medici che hanno in cura il paziente e che a loro volta decideranno se effettuare una visita in presenza”, spiega Manuela Bocchino, Responsabile della UOS Telemedicina – UOC Sviluppo Organizzativo della ASL Roma 3.

"L'obiettivo di questa iniziativa regionale è offrire ai Medici di Medicina Generale e ai Medici dell'assistenza territoriale uno strumento aggiuntivo per supportare il monitoraggio dei pazienti più fragili durante il periodo estivo, favorendo l'identificazione precoce di eventuali situazioni di rischio e rafforzando l'integrazione tra servizi territoriali e telemedicina", aggiunge Raffaella Scoyni, geriatra del CAD del Distretto di Fiumicino della ASL Roma 3.

“Grazie a questa iniziativa dimostriamo ancora una volta come la telemedicina sia concretamente di aiuto e al servizio dei nostri utenti e delle loro famiglie e naturalmente anche dei professionisti che li seguono nel percorso di cura. Un progetto valido per un'estate più sicura per i cittadini e soprattutto per i più fragili”, conclude il Direttore Generale della ASL Roma 3, Laura Figorilli. Le segnalazioni potranno essere effettuate dai Medici di Medicina Generale e dai Medici dei CAD, secondo le modalità previste dalla procedura aziendale. Per accedere al servizio attraverso la APP dedicata è necessario che il paziente o il caregiver possiedano lo SPID o la carta d’identità elettronica.