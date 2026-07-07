Sky rilancia la sfida: più sport, più storie, più spettacolo. La nuova stagione parte all'attacco

07 luglio 2026 a

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Non è soltanto un palinsesto, ma una dichiarazione d’intenti. Sky Sport apre la stagione 2026-27 alzando ulteriormente l’asticella: oltre 15.000 ore di diretta, più di 3.000 eventi live e un’offerta che attraversa ogni disciplina, dal calcio ai motori, dal tennis al basket, fino a volley, rugby, atletica, golf e vela. L’obiettivo è chiaro: confermarsi la vera Casa dello Sport.

Il calcio resta il perno dell’offerta. Si parte con le amichevoli estive delle big italiane e la Supercoppa Europea tra Paris Saint-Germain e Aston Villa, antipasto di una stagione che porterà oltre 2.000 partite e più di 4.000 ore di diretta. Le Coppe Europee rimangono il fiore all’occhiello: 185 gare di Champions League su 203 in esclusiva, oltre a tutta Europa League e Conference League. Ma la novità è soprattutto editoriale. Addio alla separazione tra competizioni: da martedì a giovedì nascerà un unico grande racconto europeo, con studi sempre più immersivi, Federica Masolin alla guida delle serate e il nuovo “After Party” di Mario Giunta a chiudere le notti di coppa.

L’estate, però, è già cominciata. Wimbledon continua a essere un’esclusiva Sky fino al 2030 e aprirà la strada agli US Open e a oltre 45 tornei ATP e WTA, mentre i motori viaggiano a pieni giri con più di 25 Gran Premi tra Formula 1 e MotoGP, senza dimenticare Superbike, IndyCar e Mondiale Rally.

Sky investe anche nei contenuti. Tra le produzioni originali spicca “Giampiero Boniperti. L’unica cosa che conta”, docufilm dedicato a una delle figure più iconiche della storia della Juventus, affiancato dal ritorno di format ormai cult come “Federico Buffa Talks” e “90°-10”.

Il volto del futuro, però, è Andrea Kimi Antonelli. Il talento italiano della Formula 1, protagonista di una stagione straordinaria, sarà il nuovo testimonial Sky accanto ad Alessandro Del Piero. Il teaser presentato oggi, ambientato nel celebre “condominio” Sky, racconta l’arrivo di un nuovo inquilino speciale. Un passaggio di consegne simbolico: la leggenda apre la porta al campione che verrà.

Più che una stagione televisiva, quella di Sky è una promessa: raccontare lo sport senza pause, trasformando ogni evento in una storia da vivere.