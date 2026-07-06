Innovazione. Nicastro (Sviluppo Lavoro Italia): “Piattaforma LMI aggiornata con nuovi strumenti per l'analisi del mercato del lavoro”
La piattaforma di Data Intelligence Labour Market Intelligence (LMI) di Sviluppo Lavoro Italia, dedicata all'analisi del mercato del lavoro, continua il suo percorso di crescita e si arricchisce di nuovi contenuti e strumenti di lettura. Un aggiornamento amplia il perimetro dell'osservazione della piattaforma, integrando fenomeni finora non esplorati e rafforzando la capacità di interpretare le tendenze in atto.
LMI è stata pensata per offrire a decisori pubblici, operatori dei Centri per l'Impiego e cittadini strumenti di lettura accessibili sulle dinamiche occupazionali a livello territoriale. Ad oggi la piattaforma registra circa 600.000 visualizzazioni ed è già stata integrata da 4 regioni nei propri osservatori sul mercato del lavoro, a conferma del suo ruolo di riferimento nel panorama dell'informazione statistica sul lavoro.
Tra le principali novità introdotte, spiega *Paola Nicastro*, Presidente e Amministratore Delegato di Sviluppo Lavoro Italia, società in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ci sono _“l'analisi dei contratti in somministrazione, che consente di includere nel quadro complessivo una componente fondamentale del mercato del lavoro; il monitoraggio delle attivazioni dei tirocini extracurriculari, strumento cruciale per leggere i percorsi di inserimento lavorativo dei giovani e il raccordo tra formazione e impresa; il tracciamento delle trasformazioni da tempo determinato a indeterminato, indicatore sensibile della qualità e della stabilizzazione dei rapporti di lavoro”._
_“Inoltre, una sezione raccoglie le note statistiche regionali, dedicate alle tendenze trimestrali della domanda di lavoro a livello territoriale e di fonte Comunicazioni Obbligatorie, volute per supportare i decisori locali con dati aggiornati e interpretazioni puntuali, disponibili per il download diretto dalla piattaforma”_ conclude.