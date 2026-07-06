Innovazione. Nicastro (Sviluppo Lavoro Italia): “Piattaforma LMI aggiornata con nuovi strumenti per l'analisi del mercato del lavoro”

06 luglio 2026 a

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La piattaforma di Data Intelligence Labour Market Intelligence (LMI) di Sviluppo Lavoro Italia, dedicata all'analisi del mercato del lavoro, continua il suo percorso di crescita e si arricchisce di nuovi contenuti e strumenti di lettura. Un aggiornamento amplia il perimetro dell'osservazione della piattaforma, integrando fenomeni finora non esplorati e rafforzando la capacità di interpretare le tendenze in atto.

LMI è stata pensata per offrire a decisori pubblici, operatori dei Centri per l'Impiego e cittadini strumenti di lettura accessibili sulle dinamiche occupazionali a livello territoriale. Ad oggi la piattaforma registra circa 600.000 visualizzazioni ed è già stata integrata da 4 regioni nei propri osservatori sul mercato del lavoro, a conferma del suo ruolo di riferimento nel panorama dell'informazione statistica sul lavoro.

Tra le principali novità introdotte, spiega *Paola Nicastro*, Presidente e Amministratore Delegato di Sviluppo Lavoro Italia, società in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ci sono _“l'analisi dei contratti in somministrazione, che consente di includere nel quadro complessivo una componente fondamentale del mercato del lavoro; il monitoraggio delle attivazioni dei tirocini extracurriculari, strumento cruciale per leggere i percorsi di inserimento lavorativo dei giovani e il raccordo tra formazione e impresa; il tracciamento delle trasformazioni da tempo determinato a indeterminato, indicatore sensibile della qualità e della stabilizzazione dei rapporti di lavoro”._

_“Inoltre, una sezione raccoglie le note statistiche regionali, dedicate alle tendenze trimestrali della domanda di lavoro a livello territoriale e di fonte Comunicazioni Obbligatorie, volute per supportare i decisori locali con dati aggiornati e interpretazioni puntuali, disponibili per il download diretto dalla piattaforma”_ conclude.