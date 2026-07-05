BKFC Napoli, il vero match inizia fuori dal ring: Lorenzo Hunt e Walter Pugliesi, campioni anche nella vita

05 luglio 2026 a

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Napoli – C'è un incontro che tutti aspettano. Da una parte il campione mondiale Lorenzo Hunt, dall'altra lo sfidante italiano Walter Pugliesi. Sul ring della BKFC Napoli si affronteranno per uno degli eventi più importanti dell'anno nella boxe a mani nude, ma la sfida tra i due ha già mostrato il suo lato più bello ben prima del suono della campanella.

Lorenzo Hunt è già arrivato a Napoli e, invece di limitarsi agli allenamenti e agli impegni ufficiali, ha scelto di vivere la città. Ha voluto incontrare le persone, passeggiare tra i quartieri popolari, parlare con i ragazzi e trascorrere del tempo con chi spesso ha più bisogno di esempi positivi. Un gesto spontaneo che racconta molto dell'uomo prima ancora che dell'atleta.

Un atteggiamento che lo accomuna al suo avversario Walter Pugliesi. Il fighter italiano, infatti, è da tempo impegnato anche nel sociale attraverso la Penelope Foundation, dove dedica parte del suo tempo a iniziative rivolte ai più giovani. Il suo impegno è costante nella sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, il bullismo e il cyberbullismo, temi che considera fondamentali tanto quanto la preparazione atletica.

Due uomini che arriveranno sul ring con l'obiettivo di vincere, ma che nella vita quotidiana hanno già dimostrato di condividere gli stessi valori: rispetto, responsabilità e vicinanza alle nuove generazioni.

In un momento storico in cui lo sport viene spesso raccontato solo attraverso vittorie, classifiche e titoli, Lorenzo Hunt e Walter Pugliesi ricordano che un vero campione si riconosce soprattutto dal comportamento che tiene lontano dai riflettori.

BKFC Napoli offrirà uno spettacolo di altissimo livello sportivo, ma lascerà anche un messaggio importante: la forza non si misura soltanto con i pugni. Si misura nella capacità di ispirare, di tendere una mano ai più giovani e di usare la propria popolarità per trasmettere valori positivi.

Il pubblico assisterà a un main event di grande prestigio, ma qualunque sarà il risultato finale, Napoli ha già avuto l'opportunità di conoscere due uomini che hanno dimostrato come il titolo di campione non si conquisti soltanto sul ring, ma anche nella vita di tutti i giorni.