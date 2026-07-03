Palio di Siena: l'Aquila torna a vincere dopo 34 anni

teodorita giovannella 03 luglio 2026 a

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Per citare una celebre canzone, potremmo dire: "Era già tutto previsto". E così è stato. Il Palio della Madonna di Provenzano ha rispettato i pronostici: vince l'Aquila, la "contrada nonna", come i senesi chiamano quella che da più tempo è a digiuno di successi. L'ultimo trionfo risaliva infatti al 3 luglio 1992, esattamente 34 anni fa. A porre fine alla lunga attesa sono Giovanni Atzeni, meglio noto come Tittia, e Diodoro, al loro secondo drappellone conquistato insieme in appena tre Palii disputati. Il primo era arrivato proprio lo scorso luglio.

Per Tittia, fantino italo-tedesco, si tratta del 29° Palio consecutivo corso e della dodicesima vittoria in carriera su 42 partecipazioni. Sempre più vicini per lui i record da battere, quello di Giuseppe Pes, detto Il Pesse, che disputò 32 Palii consecutivi e quello di Andrea Degortes, il leggendario Aceto, fantino che conta più vittorie nella storia recente con 14 successi in Piazza del Campo, autore, tra l'altro, dell'ultimo trionfo dell'Aquila, conquistato nel ’92 insieme a Galleggiante. Il Palio si è corso oggi sotto un bellissimo sole dopo il rinvio causato dal maltempo e la “carriera” ha avuto inizio soltanto al quinto tentativo di allineamento al canape. Proprio come lo scorso agosto, la mossa è stata decisa da Tittia che, dopo un rapido sguardo d'intesa con l'Onda di rincorsa, si è lanciato verso il canape, abbassato subito dal Mossiere, Renato Bircolotti, anche se Valdimontone e Giraffa si trovavano in posizione invertita. Da quel momento la carriera ha avuto un solo padrone. Un Palio “dominato” come dicono i senesi. L’Aquila è scattata immediatamente al comando e ha mantenuto la testa per tutti e tre i giri di Piazza del Campo. Inutili i tentativi di rimonta della Civetta, rallentata anche dal cavallo scosso della Giraffa. A Siena è esplosa la festa. Esultano i contradaioli dell'Aquila, esulta Tittia e festeggia anche Rosanna Bonelli, detta Rompicollo, oggi 92enne, unica donna ad aver corso il Palio di Siena nel 1957 proprio con i colori della Nobile Contrada dell’Aquila. Appena un anno fa, raccontava al quotidiano Il Tempo quanto il suo più grande desiderio fosse quello di rivedere il giallo listato di nero e azzurro tornare a trionfare. Quel sogno oggi è diventato realtà.