Bocelli, Servillo, Giannini e Mahmood: grandi protagonisti a “Paradise” su Rai 2

Venerdì 3 luglio, dopo la mezzanotte su Rai 2, la dodicesima puntata del late night show ideato e condotto da Pascal Vicedomini.

02 luglio 2026 a

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ROMA, 2 lug. - Andrea Bocelli con la moglie Veronica Berti, Tony Servillo, Giancarlo Giannini, Marco Bellocchio, Fabrizio Gifuni e Mahmood sono tra i protagonisti della dodicesima puntata di Paradise, in onda venerdì 3 luglio, dopo la mezzanotte, su Rai2.

Il late night show ideato e condotto da Pascal Vicedomini continua a raccontare il meglio della cultura, del cinema, della musica e dell’attualità attraverso incontri esclusivi con grandi protagonisti italiani e internazionali.

La puntata propone una serie di momenti speciali realizzati in occasione della consegna dei Nastri d’Argento – Grandi Serie TV e del Premio Gioacchino Navarro Valls, che hanno riunito personalità di primo piano del mondo dello spettacolo, delle istituzioni, dell’economia e della cultura.

Ad aprire la trasmissione saranno Luca Argentero e Luca Zingaretti, protagonisti di un simpatico scambio di reciproci complimenti.

Spazio quindi a Mahmood, pronto a raccontare il nuovo percorso artistico che accompagnerà il suo prossimo progetto musicale, destinato ad affrontare con forza anche temi di carattere sociale.

Uno dei momenti più significativi sarà l’incontro con Andrea Bocelli e Veronica Berti, in occasione del riconoscimento conferito ad Andrea Bocelli e alla Andrea Bocelli Foundation per il loro straordinario impegno nel campo della benevolenza, della solidarietà e della leadership.

Nel corso della serata Pascal Vicedomini incontra anche Tony Servillo, Giancarlo Giannini, Marco Bellocchio, Fabrizio Gifuni, l’ex direttore del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli, l’ex ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti Giovanni Castellaneta e il cardinale Gianfranco Ravasi.

Tra gli altri momenti di grande interesse, gli incontri con Monica Guerritore, Claudio Pandolfi, Andrea De Sica insieme alla madre, la produttrice Tilde Corsi, il direttore Cultura di Intesa Sanpaolo Michele Coppola, l’attrice Roberta Mastromichele, il giornalista e scrittore Andrea Scarpa insieme al professor Pietro Lorenzetti, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli e il presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone.

Con Paradise, Pascal Vicedomini conferma il suo salotto televisivo come uno degli appuntamenti più prestigiosi del servizio pubblico dedicati all’incontro tra cinema, musica, cultura, economia e istituzioni, offrendo ogni settimana dialoghi esclusivi con i protagonisti del nostro tempo.