Roma celebra i 250 anni degli Stati Uniti: Christopher Aleo tra gli ospiti dell'Ambasciata americana

Le celebrazioni del 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti riuniscono nella Capitale istituzioni, diplomazia e rappresentanti del mondo economico. Tra gli invitati anche il fondatore di iSwiss Pay, da anni attivo sul mercato americano.

luca rossignoli 01 luglio 2026 a

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Le celebrazioni per il 250° anniversario della Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti rappresentano uno degli appuntamenti diplomatici più significativi del 2026. L'iniziativa, promossa dall'Ambasciata degli Stati Uniti in Italia, riunirà nella Capitale rappresentanti delle istituzioni italiane e americane, esponenti del corpo diplomatico, del mondo imprenditoriale e della società civile per celebrare oltre due secoli di relazioni tra i due Paesi.

L'evento, ospitato dall'Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman J. Fertitta, vedrà la partecipazione di numerose personalità del panorama istituzionale, economico e culturale italiano. Le celebrazioni si inseriscono nel più ampio programma internazionale dedicato al 250° anniversario dell'indipendenza americana, con iniziative organizzate in numerosi Paesi.

Tra gli ospiti invitati figura anche Christopher Aleo, imprenditore e fondatore di iSwiss Pay, realtà fintech che negli ultimi anni ha sviluppato una crescente presenza negli Stati Uniti.

Ad accompagnarlo sarà Simona Jakstaite, giornalista di moda, imprenditrice e Ambassador di ELLE, figura sempre più presente nel panorama internazionale degli eventi legati alla moda, al lusso e alla comunicazione. Negli ultimi anni Jakstaite ha preso parte ai principali appuntamenti del settore tra Milano, Parigi, Dubai e la Costa Azzurra, affiancando alla propria attività editoriale quella imprenditoriale e di comunicazione.

Per Aleo, il rapporto con il mercato americano rappresenta una componente importante della strategia internazionale del gruppo. Attraverso iSwiss Hedge Fund, fondo con sede a New York, il gruppo è attivo con investimenti finanziari, immobiliari e nel settore delle energie rinnovabili, sviluppati in diverse aree degli Stati Uniti, tra cui New York, Miami, Chicago e Dallas.

«È un grande onore essere stato invitato da Sua Eccellenza l'Ambasciatore Tilman J. Fertitta», ha dichiarato Aleo. «Non avrei potuto mancare alle celebrazioni di una nazione che considero una seconda casa. Gli Stati Uniti rappresentano per noi un mercato strategico, nel quale continuiamo a investire con convinzione e a sviluppare nuovi progetti.»

Nel corso del 2026 il gruppo ha inoltre rafforzato la propria presenza nel settore dei pagamenti internazionali attraverso iSwiss Pay, ampliando l'operatività verso il mercato statunitense.

«Quest'anno abbiamo compiuto un passo importante», ha aggiunto Aleo. «Abbiamo realizzato un'infrastruttura che permette trasferimenti istantanei da e verso gli Stati Uniti, sia in dollari sia in altre 34 valute. È un'evoluzione che rafforza il collegamento tra il mercato americano e quello europeo e conferma la nostra volontà di investire nello sviluppo dei pagamenti internazionali.»

Le celebrazioni del 250° anniversario dell'indipendenza americana rappresentano anche un momento di riflessione sul valore delle relazioni economiche tra Italia e Stati Uniti, che continuano a svilupparsi attraverso investimenti, innovazione tecnologica e cooperazione industriale.

In questo contesto, la partecipazione di imprenditori, rappresentanti delle istituzioni e professionisti attivi sui mercati internazionali testimonia il ruolo crescente del settore privato nel rafforzare i rapporti economici tra le due sponde dell'Atlantico. Per molte aziende italiane e internazionali, gli Stati Uniti continuano infatti a rappresentare uno dei principali mercati di riferimento per investimenti, innovazione e sviluppo tecnologico, confermando il loro ruolo centrale nell'economia globale.