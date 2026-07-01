Acea cresce nel fotovoltaico: avvia un nuovo impianto da 7 MW in provincia di Roma

La struttura di Santa Maria di Galeria nel XIV Municipio avrà una produzione attesa di circa 12,5 GWh/anno e fornirà energia sufficiente a soddisfare il fabbisogno annuale di circa 4.600 nuclei familiari, evitando l'emissione in atmosfera di 4.500 tonnellate all'anno di anidride carbonica

01 luglio 2026 a

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Roma, 1° luglio 2026 – Prosegue la crescita di Acea Solar (100% Acea Produzione) nel fotovoltaico con l’entrata in produzione di un impianto a Santa Maria di Galeria nel XIV Municipio con una potenza di 7 MW.

L’impianto, interamente progettato e realizzato da Acea Solar, con una produzione attesa di circa 12,5 GWh/anno, è in grado di fornire l’energia sufficiente a soddisfare il fabbisogno annuale di circa 4.600 nuclei familiari, evitando l’emissione in atmosfera di 4.500 tonnellate all’anno di anidride carbonica, rispetto ad una equivalente produzione da fonti fossili. Il parco si estende su una superficie di circa 14 ettari e beneficia della remunerazione da incentivo GSE.

Realizzato con le più avanzate tecniche di installazione, tramite l’utilizzo di moduli bifacciali e di un sistema ad inseguimento mono-assiale che garantiscono un incremento di produzione a parità di superficie; il parco fotovoltaico di Santa Maria di Galeria è stato progettato con una particolare attenzione all'integrazione nel paesaggio e al rispetto dell'ambiente circostante, tenendo conto delle caratteristiche morfologiche e paesaggistiche, in modo da non alterare gli ecosistemi locali, contribuendo, invece, a preservare e valorizzare il territorio circostante.

Acea conferma così il proprio impegno nello sviluppo della produzione da fonti rinnovabili per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica e allo sviluppo sostenibile del Paese.