Intesa Sanpaolo: Paola Angeletti lascia la posizione di Chief Sustainability Officer
Intesa Sanpaolo rende noto che Paola Angeletti lascia oggi 30 giugno la posizione di Chief Sustainability Officer. A partire dal 1° luglio Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, assume ad interim la responsabilità dell’Area di Governo. Paola Angeletti manterrà alcune cariche in seno al Gruppo, tra cui la presidenza di Intesa Sanpaolo Innovation Center e di Siref. Intesa Sanpaolo esprime i suoi ringraziamenti per il significativo contributo assicurato nelle diverse posizioni assunte nel corso degli anni.