International Lawyers Associates cresce ancora: Benedetta D'Aloisi guiderà il Dipartimento di Diritto di Famiglia e tutela della persona

Luca Rossignoli 30 giugno 2026 a

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Non solo estradizioni, diritto penale internazionale e grandi procedimenti transnazionali. International Lawyers Associates continua ad allargare il proprio raggio d’azione e punta ora a rafforzare uno dei settori più delicati della professione forense: quello della tutela della famiglia e dei reati contro la persona.

Ad annunciarlo sono il coordinatore dello Studio, l’avvocato Alexandro Maria Tirelli, e la presidente Fabiola Larez, che hanno ufficializzato la nomina dell’avvocato Benedetta D’Aloisi quale responsabile del nuovo Dipartimento di Diritto di Famiglia, una struttura destinata a seguire sia il contenzioso civile sia tutti i procedimenti penali che nascono all’interno dell’ambito familiare.

Lo Studio, che oggi opera tra Milano, Napoli e Roma, con il proprio ufficio di Roma Prati, prosegue così un percorso di crescita che negli ultimi anni lo ha portato ad ampliare progressivamente le proprie aree di specializzazione, affiancando al tradizionale settore del diritto penale internazionale nuovi dipartimenti dedicati a specifiche materie.

«La nostra idea è semplice – spiega Tirelli –: creare una realtà nella quale ogni settore sia affidato a professionisti che abbiano costruito negli anni una competenza concreta e riconosciuta. Il diritto di famiglia è uno degli ambiti nei quali oggi convivono aspetti civili e penali sempre più complessi, e richiede una struttura altamente specializzata.»

Il Dipartimento guidato da Benedetta D’Aloisi seguirà i procedimenti per maltrattamenti contro familiari e conviventi, stalking, violenza domestica, codice rosso, reati contro i minori, omicidi maturati nell’ambito familiare, oltre alle questioni davanti al Tribunale per i Minorenni e a tutte le controversie che coinvolgono la tutela dei soggetti più vulnerabili.

Per la guida di questa nuova area, International Lawyers Associates ha scelto una professionista che da anni opera nel foro romano. Benedetta D’Aloisi ha infatti maturato una significativa esperienza nel diritto penale tradizionale, occupandosi di criminalità comune, delitti contro la persona, misure cautelari, diritto penitenziario ed esecuzione della pena, costruendo un percorso professionale particolarmente orientato ai procedimenti più complessi della cosiddetta criminalità “comune”, quella che quotidianamente anima le aule di giustizia.

Alla preparazione maturata sul campo si aggiunge anche il percorso svolto all’interno dell’Alta Scuola delle Estradizioni e del Diritto Internazionale, dove ha approfondito i profili della cooperazione giudiziaria internazionale, confermando un’impostazione professionale aperta anche alle nuove sfide del diritto penale contemporaneo.

Per la presidente Fabiola Larez, la nomina rappresenta un ulteriore passo nella crescita dello Studio.

«Vogliamo costruire una squadra composta da professionisti che rappresentino un punto di riferimento nelle rispettive materie. L’ingresso di Benedetta D’Aloisi alla guida del Dipartimento dedicato alla famiglia e ai reati contro la persona va esattamente in questa direzione.»

Negli ultimi anni International Lawyers Associates si è distinta soprattutto nell’assistenza in materia di estradizioni, cooperazione giudiziaria internazionale, mandato d’arresto europeo e criminalità economica, consolidando una presenza sempre più ampia sul territorio nazionale. L’apertura di un dipartimento dedicato al diritto di famiglia e alla tutela della persona rappresenta ora un nuovo tassello di un progetto che punta a offrire un’assistenza altamente specializzata, mantenendo come filo conduttore la qualità tecnica e la forte vocazione processuale che caratterizzano da sempre il gruppo coordinato dall’avvocato Alexandro Maria Tirelli.